“الساقط” حمد المزروعي يتطاول على السلطان قابوس ويصف بن علوي بـ”وزير العشق”.. كاتب عُماني أخرسه وذكره بماضيه

ألجم كاتب عماني شهير، المغرد الإماراتي “الساقط” حمد المزروعي، بعد تطاوله على سلطنة عُمان، ومحاولة التقليل من حضور السلطنة على الصعيد الدولي، ووصفه السلطان قابوس بن سعيد بـ”المنبطح”، إلى جانب التطاول على وزير خارجية السلطنة يوسف بن علوي ووصفه كذلك بوزير العشق الايراني.!

وقال الساقط حمد المزروعي في تغريدة رصدتها “وطن”، ( اتقبل اي راي في تويتر الا عماني ينظر في سياسة الامارات الخارجية)، مضيفاً ( اقول بلدك ليس له اي توجه سياسي وعمره ما استضاف مؤتمر دولي خضورك مغيب سياسة النأي بالنفس بالمفهوم العام سياسة انبطاح حشمة قابوس عليك ولا لا يغلبنا الرد على معزبك وزير العشق الايراني).

اتقبل اي راي في تويتر الا عماني ينظر في سياسة الامارات الخارجية اقول بلدك ليس له اي توجه سياسي وعمره ما استضاف مؤتمر دولي خضورك مغيب سياسة النأي بالنفس بالمفهوم العام سياسة انبطاح حشمة قابوس عليك ولا لا يغلبنا الرد على معزبك وزير العشق الايراني … — حمد المزروعي (@uae_3G) August 30, 2019

وهنا تصدى الكاتب العماني عباس المسكري، للبذيء حمد المزروعي قائلاً له :” كرم الله السلطان قابوس ان يترجى حشمة بغياودع حشمتك لمن في مقامك الواطي ومن سلط لسانك على أسياده وأسيادك وقل لملك جمال القرود وزيرك عندما كان وزيرنا الذي تشير إليه قد بدأ عمله السياسي هو مازال ياكل مايخرج من جوانب حفاظته ولهذا نجده اليوم لم ولن يتجرأ بإتهام إيران عندما ضربتكم عقر داركم “.

كرم الله السلطان قابوس ان يترجى حشمة بغياودع حشمتك لمن في مقامك الواطي ومن سلط لسانك على أسياده وأسيادك وقل لملك جمال القرود وزيرك عندماكان وزيرنا الذي تشيرإليه قدبدأ عمله السياسي هو مازال ياكل مايخرج من جوانب حفاظته ولهذانجده اليوم لم ولن يتجرأ بإتهام إيران عندماضربتكم عقر داركم — عباس المسكري (@AbbasAlmaskary) August 30, 2019

وأضاف المسكري في تغريدة رصدتها “وطن”، :” ختاما عندما يكون لكم حجم ساعتها سيفكر العمانيين ذكركم او حتى الاهتمام بكم وبما إنكم مازلتم بقزامتكم فأنتم أصغر بكثير من أن ينظر إليكم حتى طفل عماني، ولا تغرك دولتك الكرتونية فإن هبت الرياح من عمان ستطيرها ولا تغتر بابراجكم الزجاجية وقصوركم العاجية فدولتكم أوهن من بيت العنكبوت “.

ختاما عندما يكون لكم حجم ساعتها سيفكر العمانيين ذكركم او حتى الاهتمام بكم وبما إنكم مازلتم بقزامتكم فأنتم أصغر بكثير من أن ينظر إليكم حتى طفل عماني، ولا تغرك دولتك الكرتونية فإن هبت الرياح من عمان ستطيرها ولا تغتر بابراجكم الزجاجية وقصوركم العاجية فدولتكم أوهن من بيت العنكبوت — عباس المسكري (@AbbasAlmaskary) August 30, 2019

وتابع الكاتب مخرساً الساقط حمد المزروعي :” لقد كبرت وكبر معزبك الذي يعلم من هو السلطان قابوس واصبحت تناديه بقابوس ولاغرابة في ذلك فلسان العاهرة متبريء منها أما الإنبطاح فأنت أدرى به وأخبر فياما انبطحت على رمال قطر ولهذا لم تفارقك الكلمة.. فالشخط في الصغر كالنقش في الحجر وللفازلين شواهد وآثار وعلامات خالدة لا يمحوها التاريخ “.!

لقد كبرت وكبر معزبك الذي يعلم من هو السلطان قابوس واصبحت تناديه بقابوس ولاغرابة في ذلك فلسان العاهرة متبريء منها أما الإنبطاح فأنت أدرى به وأخبر فياما انبطحت على رمال قطر ولهذا لم تفارقك الكلمة..فالشخط في الصغر كالنقش في الحجر وللفازلين شواهد وآثار وعلامات خالدة لا يمحوها التاريخ — عباس المسكري (@AbbasAlmaskary) August 30, 2019

وواصل المسكري :” حمد المزروعي، إننا كعمانيين متمسكين بشرائع الله وسنة نبيه، فنأتي ما اتانا به نبينا وننتهي عما نهانا عنه، ورغم إن الله تعالى حرم علينا الخنزير اكله وتربيته ولمسه، لكن أسأل الله أن يغفر لي خطيئتي إذا اقتربت منك، إلا إنه لا مجال من النزول لوحل الخنزير لدعس أنفه القذره حتى يكتم النفس “.

حمد المزروعي، إننا كعمانيين متمسكين بشرائع الله وسنة نبيه، فنأتي ما اتانا به نبينا وننتهي عما نهانا عنه، ورغم إن الله تعالى حرم علينا الخنزير اكله وتربيته ولمسه، لكن أسأل الله أن يغفر لي خطيئتي إذا اقتربت منك، إلا إنه لا مجال من النزول لوحل الخنزير لدعس أنفه القذره حتى يكتم النفس — عباس المسكري (@AbbasAlmaskary) August 30, 2019

يشار إلى أن القذر “المزروعي” دائم التطاول والإساءة على أعيان وشيوخ الخليج، من خلال تغريداتٍ لا أخلاقية ينشرها عبر حسابه في “تويتر”.

كما يقود “المزروعي” حملات منظّمة في وسائل التواصل الاجتماعي ضد الثورات العربية، ويدعم التطبيع مع “إسرائيل”، ويهاجم قطر وتركيا والكويت وسلطنة عُمان ودولاً أخرى، ولا يهدأ حسابه من الإساءة إلى الدين الإسلامي والعلماء.