ما السبب في دعوة مسؤول عُماني لضخّ إعلانات لخريف صلالة في مصر وشمال أفريقيا؟

دعا ‏مدير دائرة التنمية الاجتماعية بولاية هيما -إحدى ولايات محافظة الوسطى بسلطنة عمان- سيف الشكيلي، إلى أن تتوجه السلطنة في ضخّ إعلانات لترويج السياحة في صلالة بمصر وشمال أفريقيا نظراً لامتلاكهما خزاناً بشرياً كبيراً ما سينعكس سلباً على السلطنة واقتصادها.

على السلطنة أن تتجه إلى مصر وشمال أفريقيا لضخ اعلانات لخريف صلالة.. هناك خزان بشري كبير https://t.co/EI8rIpBeGc — سيف الشكيلي (@almutaz009) August 24, 2019

كانت آخر احصائية أشارت الى أن عدد زوار موسم صلالة السياحي بلغ حوالي 709 آلاف زائر، فيما تصدرت الامارات المرتبة الاولى بعدد السياح القادمين للسلطنة بـ 54770 سائح.

وحلّ في المرتبة الثانية، السعودية بواقع 42563 سائحاً، ثمّ البحرين بـ 8892 سائحاً، تليها قطر بـِ 7478 سائحاً، وأخيراً الكويت بـ 5491 سائحاً.

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أما من دول أوروبا فقد وصل حوالي 3653 سائح، بينما وصل من دول آسيا 54512 سائحاً.

