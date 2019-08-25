في دولة السعادة.. سرق فيديوهات عارية لمخدومته الإماراتية وبناتها وهذا ما طلبه منها مقابل عدم النشر

في قضية أثارت ضجة واسعة بالإمارات نظرت محكمة الجنايات بدبي في محاكمة سائق أسيوي سرق فيديوهات عارية لبنات مخدومته وأزواجهن وهددها بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب موقع “الإمارات اليوم” قالت المجني عليها ربة منزل خليجية تبلغ من العمر 52 عاماً في محضر استدلالات الشرطة وتحقيقات النيابة العامة، إنها كانت في منزلها حين تلقت صورا وفيديوهات عارية يظهر بها أبناؤها وزوجاتهم، ومن ثم تلقت رسالة نصية يهددها فيها ويقول لها “لدي فيديوهات أخرى، تواصلي معي وإذا لم تتواصلي سوف أرسل الفيديوهات العارية إلى زوجك وانشرها على يوتيوب وانستجرام وتويتر، لكن رفضت المجني عليها التواصل معه وأخبرت زوجها الذي شاهد المحتوى وأبلغ الشرطة.

واعترف المتهم بمحضر استدلالات الشرطة وتحقيقات النيابة بتهديد المجني عليها لافتاً إلى أنه تحصل على الفيديوهات من خلال عمله سائقاً لديها، إذ كانت تكلفه مرات عدة بجلب أغراض من منزل أبنائها ومن بينها هاتف نقال وبفتح الهاتف شاهد صور أبنائها وفيديوهات لهم وهم عراة فصورها بهاتفه، وهدد بنشرها على يوتيوب لأنه كان مستاء من عمله لديها ويريد الانتقام.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم ارتكاب جناية التهديد بإسناد أمور خادشة بالشرف باستخدم إحدى وسائل تقنية المعلومات.