تدمير مدرعات لقوات مدعومة إماراتياً في شبوة
تدمير مدرعات لقوات مدعومة إماراتياً في شبوة
الهدهد

هكذا علّق الباحث العُماني “باعبود” على التطورات الأخيرة في اليمن وشبوة تحديداً

كتب وطن
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بوصفٍ ساخر، علّق الأكاديمي العُماني والباحث في شؤون الخليج والشرق الاوسط عبدالله باعبود، على التطورات الأخيرة في .

وذكر في تغريدةٍ له بـ”تويتر” تابعتها “وطن” أنّ “مسلسل الأحداث الجديدة في اليمن من عدن إلى يظهر أن هناك من تسرع وإستعجل على بلع الطبخة قبل أن تنضج!”.

وتابع: “ليس فقط أنها لازالت نيئة وغير مستوية وساخنة بل وأيضا ليست سهلة المضغ ومستعصية البلع إلى جانب أنها قد تسبب آلام وإضطرابات وتقرحات معوية خطيرة قد تؤدي إلى عواقب غير حميدة!”.

والجمعة، مُنيت قوات المجلس الانتقالي الانفصالي المدعومة إماراتيا بانتكاسة إثر فشل اقتحامها لمدينة “”، وتمكن قوات الجيش اليمني من صدها والسيطرة على مواقع كانت تتمركز فيها على مداخل المدينة، وإحراق عربات إماراتية عسكرية.

ووجه محافظ شبوة اليمنية محمد صالح بن عديو، السبت، إلى بسط الأمن في مدينة “عتق” عاصمة المحافظة، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وتضميد الجراح.

وقال في تغريدة على تويتر: “‏نوجه رجال الجيش والأمن إلى حماية الممتلكات العامة والخاصة وبسط الأمن في عاصمة المحافظة”.

كما شدد على ضرورة إظهار القيم الأصيلة لأبناء شبوة (جنوب شرق) وحسن التعامل، وإشاعة روح الإخاء والتسامح وتضميد الجراح.

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