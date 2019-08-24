“شاهد” بعد غارات سوريا .. سقوط طائرتين إسرائيليتين بمعقل حزب الله في لبنان ومصدر يكشف مفاجأة

قال مسؤول بحزب الله لـ”رويترز” إن طائرة إسرائيلية مسيرة سقطت في الضواحي الجنوبية لبيروت التي يسيطر عليها حزب الله كما انفجرت طائرة مسيرة ثانية قرب الأرض قبيل فجر الأحد.

وأضاف المسؤول أن الطائرة المسيرة الثانية سببت أضرارا لدى تحطمها في أحد أحياء الضواحي الجنوبية قرب المركز الإعلامي لحزب الله.

وقال سكان إنهم سمعوا صوت انفجار في الضواحي. ولم تتوفر معلومات أخرى على الفور.

وكشف مصدر خاص لوكالة “سبوتنيك” الروسية أن الطائرة المسيرة التي أسقطت في منطقة معوض في ضاحية بيروت الجنوبية، فجر الأحد، هي طائرة استطلاع إسرائيلية صغيرة، لديها مهمات عسكرية لزرع عبوات ناسفة، ومجهزة لتنفيذ عمليات اغتيال.

وجاء هذا الحادث بعد ساعات من إعلان جيش الإحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، شن غارات جوية على أهداف في ريف العاصمة السورية دمشق، لإحباط عملية “خطط لتنفيذها الحرس الثوري الإيراني” وحلفاؤه ضد إسرائيل، بينما أعلن الجيش السوري صد الهجوم وإسقاط معظم “الصواريخ المعادية”.