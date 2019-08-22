لأول مرّة .. هذا ما كشفه وزير الدفاع الأميركي عن مصير “بن لادن”

قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” لدى سؤاله عما إذا كان حمزة بن لادن نجل مؤسس تنظيم القاعدة وزعيمه السابق أسامة بن لادن قد مات؛ “هذا ما أفهمه وليست لدي تفاصيل، وإذا كانت لدي تفاصيل فإنني لست متأكدا إلى أي مدى يمكنني مشاركتها معك”.

وذكرت وسائل إعلام أميركية مطلع أغسطس/آب الجاري أن حمزة بن لادن قُتل خلال العامين الأخيرين في عملية تمت بمشاركة الولايات المتحدة، وذلك نقلا عن مسؤولين في الاستخبارات الأميركية.

ورفض الرئيس دونالد ترامب وغيره من كبار المسؤولين تأكيد مقتله أو نفيه علنا. وكان ترامب قال للصحافيين في وقت سابق “لا أريد التعليق”.

وكشفت وزارة الخارجية الأميركية عن أن حمزة يحمل الرقم 15 من أبناء أسامة بن لادن البالغ عددهم عشرين، ومن زوجته الثالثة، ويعتقد أنه في الثلاثين من العمر.