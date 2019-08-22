كاتب سعودي يُفجر غضب الأردنيين: الأردن هي بديل فلسطين والعائق هو الملك عبدالله

تسبب المقال الذي نشره الكاتب السعودي المتصهين عبدالحميد الغبين، بصحيفة “إسرائيل هايوم” العبرية عن القضية الفلسطينية وحلها من وجهة نظر السعودية في موجة غضب واسعة بين الأردنيين.

الكاتبة والإعلامية الفلسطينية الأمريكية سمر جرّاح، ترجمة جزء من مقاله في تغريدة لها بتويتر رصدتها (وطن) حيث قال “الغبين” إن وجهة نظر السعودية بالنسبة لحل المشكلة الفلسطينية تكمن في أن الأردن هي فلسطين وهي البديل والعائق هو الملك عبدالله، حسب قوله.

سعودي ينشر في صحيفة اسرائيلية وجهة نظر السعودية بالنسبة لحل المشكلة الفلسطينية. الاردن هي فلسطين والعائق هو الملك عبدالله. المهم ان المحلل يظن ان المسجد الاقصى في حالة مزرية وبحاجة لاموال السعودية لانعاشه وضمان حرية العبادة للجميع. هل يقصد عبدة الهيكل؟ https://t.co/aePMjbwxye — Samar D Jarrah (@SamarDJarrah) August 22, 2019

وذكر الكاتب السعودي المتصهين أن المسجد الاقصى في حالة مزرية وبحاجة لاموال السعودية لانعاشه وضمان حرية العبادة للجميع، لتتسائل “جراح”:”هل يقصد عبدة الهيكل؟”

وتسبب مقال عبدالحميد الغبين وتدخله بسيادة الأردن وتطاوله على ملكها موجة غضب واسعة بين الأردنيين الذين شنوا عليه هجوما عنيفا، مؤكدين على سيادة الأردن واستقلاله ودعمه الكامل للقضية الفلسطينية.

ينقعها ويشرب ميتها…الاردن هي الضفه الشرقيه ولن تكون بديلا عن فلسطين هما تؤمان فصلهما الاحتلال …السعوديه لا ناقة لها ولا بعير ففلسطين ستبقى للاردن قضيتها الاولى والقدس التي كانت مركزا لاذاعة المملكه ستظل قلبنا النابض 👍🏻وما خسره الاردن في النكبه هو جزء لن ينسى✌🏻 — TAM (@BentAltayeb) August 22, 2019

اي نعم الأردن هي فلسطين وفلسطين هي الأردن.. يظن ما يظن فهو يهرف بما لا يعرف…. كله لإرضاء الصهاينة — Otbaعُتْبَة (@OtbaSayed) August 22, 2019

وفي تأكيد على صهيونيته خرج الكاتب السعودي المثير للجدل عبدالحميد الغبين، أمس يتباهى ويتفاخر بانضمامه لأسرة كاتبي مقالات الرأي بصحيفة “إسرائيل هايوم” العبرية ونشره أول مقال بها حيث أكد أنه أول كاتب عربي خليجي ينضم إلى كتابة مقالات في الصحف الإسرائيلية.

ونشر “الغبين” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) مقاله الأول بالصحيفة العبرية واسعة الانتشار تحت عنوان “منظور سعودي جديد للسلام”.

لأول مرة في التاريخ كاتب عربي خليجي ينظم إلى كتابة مقالات في الصحف الإسرائيلية عبر صحيفة #إسرائيل هايوم واسعة الانتشار

المقال يتحدث عن السلام ومستقبل الفلسطينيين والمسجد #الأقصى وكيف ستغير #السعودية العالم بقيادة الملهم #محمد_بن_سلمان#السعودية #إيران #قطرhttps://t.co/YrlQgWrScy — #عبدالحميد الغبين (@Abdullhameeds) August 21, 2019

وعلق بقوله:”لأول مرة في التاريخ كاتب عربي خليجي ينضم إلى كتابة مقالات في الصحف الإسرائيلية عبر صحيفة إسرائيل هايوم واسعة الانتشار، المقال يتحدث عن السلام ومستقبل الفلسطينيين والمسجد الأقصى وكيف ستغير السعودية العالم بقيادة الملهم محمد بن سلمان”

وقوبلت تغريدة الكاتب المقرب من النظام بهجوم واسع من قبل متابعيه الذي استنكروا تباهيه بصهيونيته على الملأ، وأرجع بعضهم الأمر لرغبة “الغبين” في التقرب أكثر من ابن سلمان بالسير على خط السياسة السعودية الجديد المحابي للاحتلال الإسرائيلي المعادي للفلسطينيين.