قتلى الجيش الاماراتي
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مغرد قطري شهير يكشف: جنود إماراتيون طلبوا اللجوء السياسي في دول أوروبية وهذا ما قالوه عن سياسة ابن زايد

كتب خاص "وطن"
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كشف مغرد قطري شهير، الأربعاء، عن معلومة قال إنها مؤكدة “100%” بالنسبة له، عن هجرة جنود إماراتيين، إلى دول أوروبية عديدة عقب عودتهم من القتال في اليمن وأفغانستان وليبيا.

وأضاف المغرد القطري “” في تغريدة رصدتها “وطن”، إن الجنود الاماراتيين وأثناء إجازاتهم في الإمارات غادروا للدول الاوروبية بهدف الاقامة فيها، بشكل دائم- حسب قوله- (هجرة ولجوء سياسي)، معللين اسباب مغادرتهم رفضهم المشاركة في الحروب التي يخضونها بدون هدف واضح”.

وعبر وسم ، طالب العديد من الإماراتيين حكومتهم بإعادة الجيش الإماراتي من اليمن بعد افتضاح مخطط وفشل ابن زايد.

وتصدر الهاشتاج قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر الإمارات، الامر الذي دفع رموز سياسية ودينية إماراتية للتغريد عبره، محاولين تبرير ما يفعله ابن زايد في حروبه الخارجية.

مستشار ابن زايد الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله أكسب الوسم ثقلا بمشاركته فيه وهو الذي لا يغرد من تلقاء نفسه بما يؤكد وقوف الدولة وراء هذا المطلب وترويجه بين المواطنين لإعطاءه بعدا شعبيا يحفظ ماء وجه الإمارات حال الانسحاب من اليمن.

ودون “عبدالله” في تغريدته التي رصدتها (وطن) ما نصه:”هذا الوسم #إعادة_جنودنا_البواسل_للوطن نشط حاليا في الإمارات ويبدو انه مطلب شعب الإمارات وبانتظار قرار من حكومة الإمارات.”

وأكد ناشطون في ردودهم على مستشار ابن زايد فرضية وقوف محمد بن زايد وراء هذا الوسم، لاختلاق مبرر للانسحاب من اليمن وترك وحيدة لتقليل خسائر الإمارات الفادحة واتقاء الحوثي.

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