قطر تسحب دعمها لسجل الصين الحقوقي انتصارا للإيغور.. ماذا عن السعودية بلد الإسلام ومهبط الوحي والحرمين؟

أكدت وكالة “بلومبرغ” أن قطر سحبت توقيعها على خطاب موقع من قبل عدد كبير من الدول كانت تدعم بكين في تعاملها مع اعتقال المسلمين باعتبار ذلك إجراءات مشروعة لمكافحة الإرهاب ونبذ التطرف.

وبحسب الوكالة أبلغت قطر رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كولي سيك بقرار الانسحاب من التوقيع على الخطاب.

وأضافت “بلومبيرغ” أن الدوحة تقول إنها تريد اتخاذ موقف محايد وتعرض خدماتها كوسيط.

وكان سفراء 37 دولة لدى الأمم المتحدة في جنيف قد وقعوا في شهر يوليو الماضي الخطاب الذي يشيد بإنجازات الصين في هذا المجال على الرغم من الإدانات الدولية في ما يتعلق باضطهادها لأقليات دينية خاصة أقلية الأويغور المسلمة.

وقالت الخطاب المشترك: “إننا نثني على الإنجازات الرائعة التي حققتها الصين في مجال حقوق الإنسان من خلال التمسك بفلسفة التنمية التي تركز على الناس وحماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال التنمية”.

ومن بين الدول التي وقعت على الخطاب حينها روسيا، وباكستان، والسعودية، ومصر، وكوبا، والجزائر، والإمارات، وقطر، ونيجيريا، وعدد من البلدان الأخرى من آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط.