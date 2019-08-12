رغد صدام حسين
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“استمع” تسجيل صوتي جديد لرغد صدام حسين بثته على صفحتها بتويتر.. هذا ما جاء فيه

كتب خاص "وطن"
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بثت رغد ابنة الراحل، كلمة صوتية وجهتها لمتابعيها على تويتر بمناسبة المبارك.

ووجهت رغد في كلمتها التي رصدتها (وطن) ولاقت تفاعلا واسعا من قبل النشطاء، التهنئة لمتابعيها والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وفي رسالة خاصة للعراقيين، دعت رغد الله أن يعيش العراقيون سنوات أمن واستقرار “وأن يعيش العالم أجمع بسلام وكل عام والمسلمين وكل متابعين على تويتر بالف خير وعز من الله سبحانه وتعالى.”

وكان رغد صدام حسين ذكرت في يوليو الماضي أن إدارتي شركتي “فيسبوك” و”إنستغرام” أوقفتا صفحتيها الشخصيتين على الموقعين دون أسباب معلنة.

وطالبت رغد صدام على حسابها في “تويتر” من أصحاب الخبرة والمحبين مساعدتها لاستعادة التواصل، حيث أن إدارتي “إنستغرام” و”فيسبوك” قد حذفتا صفحتيها الرسميتين على موقعي التواصل الاجتماعي.

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