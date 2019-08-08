خليجي يهشّم رأس صديقته ويكسر جمجمتها والسبب: “لم تسمع كلامي”!

أحيل كويتي إلى النيابة العامة بتهمة الاعتداء بالضرب، بعدما هشّم رأس صديقته، ما تسبب بكسر جمجمتها، بسبب خلافات بينهما بعد أن رفضت الامتثال إلى أوامره.

وفي التفاصيل، فإن بلاغًا ورد إلى ”الداخلية“ من قبل مواطنة طلبت الإسعاف، بعد أن تعرضت إلى الاعتداء بالضرب من قبل شخص تعرفه.

وتوجه رجال الأمن إلى موقع البلاغ في محافظة حولي، ولدى وصولهم تبين تعرض المجني عليها لإصابة بليغة في الرأس، دخلت على إثرها العناية المركزة.

وقال مصدر أمني إن المواطنة تعرضت لكسر في الجمجمة وهي بحالة حرجة، فيما تم ضبط صديقها المعتدي.وفق صحيفة “الراي” الكويتية

وخلال تحقيقات، أقر المعتدي بأنه دخل في خلاف مع صديقته بعدما أمرها بعدم الخروج من المنزل فرفضت الامتثال لأوامره، مبررًا فعلته بالقول ”ما تسمع كلامي“، فيما تم تسجيل قضية جنائية ضد المتهم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.