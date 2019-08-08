“التواصل الحكومي” بسلطنة عُمان يصدر تعميما هاما بعد حظر حسابات حكومية بتويتر لمتابعين وإثارة الجدل.. هذا ما جاء فيه

تدخل مركز “التواصل الحكومي” بسلطنة عُمان لحل أزمة بعد شكاوى عدد من المواطنين من حظر حسابات حكومية بتويتر لهم، وأصدر تعميمًا لمديري دوائر الإعلام والعلاقات العامة في المؤسسات الحكومية.

وقال التعميم، وفق ما نقلت وسائل إعلام عُمانية بأنه وفي ضوء ما يثار حاليا حول قيام عدد من المؤسسات الحكومية بحظر بعض متابعيها عبر حساباتها في الشبكات الاجتماعية، وبالرغم من ثقتنا في أن هنالك أسبابًا أو تصرفات أو تعليقات قد تكون أدت إلى ذلك، فإن المركز يؤكد على أهمية الوضع في الاعتبار حق الجميع في الحصول على المعلومة والتفاعل مع المؤسسات الحكومية، ذلك لأن الحكومة هي حكومة الجميع ومن واجبها تقديم خدماتها للجميع بغض النظر عن آرائهم ووجهات نظرهم.

كما أكد المركز على أحقية المؤسسات الحكومية في اتخاذ أي إجراء قانوني تجاه الممارسات التي تخالف الأنظمة والقوانين المعمول بها في السلطنة.

وكان مغردون وشخصيات بارزة بتويتر عبروا عن غضبهم واستيائهم من اتباع القائمين على الحسابات الحكومية بتويتر، لسياسة حظر المتابعين لإبداء آرائهم المخالفة.

وقال إسحاق سالم السيابي نائب رئيس مجلس الشورى سابقا، إن حظر المتابعين في مواقع التواصل الإجتماعي ومنها التويتر نتيجة الاختلاف في وجهات النظر،ليست الوسيلة الأنسب لغلق الحوار.

حظر المتابعين في مواقع التواصل الإجتماعي ومنها التويتر نتيجة الإختلاف في وجهات النظر،ليست الوسيلة الأنسب لغلق الحوار !.

فتلك المواقع من اهم اهدافها فتح باب الحوار بين الشعوب،لتبادل المعلومات والآراء،ونقل ثقافة الأطراف في فنون الحوار و آدابه،وكيفيةتقبل الرأي الآخر !.#صفر_حظر — اسحاق بن سالم بن حمود السيابي (@ishaqsiabi) November 5, 2018

وتابع في تغريدته التي رصدتها (وطن) “فتلك المواقع من أهمم أهدافها فتح باب الحوار بين الشعوب،لتبادل المعلومات والآراء، ونقل ثقافة الأطراف في فنون الحوار وآدابه، وكيفية تقبل الرأي الآخر”