في دبي “السعادة” .. امرأة تقفز من سيارة بعد اغتصابها وهكذا تم استدراجها!

قضت محكمة الجنايات في دبي بالسجن 10 سنوات بحق موظف قالت صحيفة إماراتية إنه “خليجي” ويبلغ من العمر 23 عاماً بعد ادانته باغتصاب زائرة بعد أن استدرجها إلى شقة أحد أصدقائه وكانت برفقة زميل لها، ثم ترك زميلها في موقف سيارات البناية دون أن يخبره برقم شقته، وذلك بحجة مساعدتها في تقنين وضع إقامتها بالدولة.

وقالت المجني عليها 29 سنة عربية إنها كانت برفقة زميلها بأحد الأندية الليلية وطلب منها المتهم الحضور إلى شقة صديقه في منطقة الورقاء لكي يناقش معها إمكانية تقنين إقامتها، وبوصولها إلى البناية نزل لاستقبالها ثم طلب من زميلها اللحاق بهما، وتركه دون أن يخبره برقم الشقة.بحسب صحيفة “الإمارات اليوم”

وبمجرد دخولها أخذ منها هاتفها وأغلقه، وانهال عليها لكماً وصفعاً، حتى أدخلها الغرفة، واعتدى عليها جنسياً ، وظلت تبكي بحرارة وتتوسل إليه حتى يتركها تغادر لكنه رفض وتركها مع صديقها الذي حاول التقرب منها لممارسة الجنس معها إلا أنها رفضت حتى عاد المتهم مجدداً واصطحبها في سيارته، وبينما كان يسيران على طريق سريع، استغلت فرصة الزحام وفتحت باب السيارة وهربت منه، ثم توجهت إلى مركز شرطة الراشدية وحررت بلاغاً ضده.

والقي القبض على المتهم، في الشقة ذاتها وعثر بحوزته على مواد مخدرة.

وبمواجهته قال المتهم إنه عاشرها برضاها، وبعد انتهائهما سوياً اصطحبها بمركبته لكن فوجئ بها تفتح الباب وتلوذ بالفرار ولا يعلم سبب قيامها بذلك، منكراً اعتدائه عليها جنسياً.

وكشف تقرير الطب الشرعي عن تعرض المجني عليها لإصابات مختلفة.