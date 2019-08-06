“شاهد” عبداللطيف آل الشيخ مبررا احتضانه سيدة بالحرم وتقبيلها:”أنا بشر ولست بهيمة منزوعة الإحساس”

برر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية عبداللطيف آل الشيخ، تصرفه بالفيديو الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي وتقبيله واحتضانه لحاجة من نيوزيلندا، بقوله إن ما حدث كان “تصرفا عفويا”.

وزير الشؤون الإسلامية السعودية كان يستقبل وفدا من حجاج نيوزيلندا من أهالي ضحايا المذبحة التي وقعت في مسجدين في مارس آذار الماضي وأسفرت عن مقتل نحو 50 شخصا، وظهر الوزير في الفيديو متأثر بحديث وبكاء الحاجة النيوزيلندية ثم حاول مواساتها فاحتضنها وقبلها ما فجر موجة جدل واسعة على مواقع التواصل.

وقال عبداللطيف آل الشيخ، في مداخلة هاتفية مع قناة “العربية” مبررا هذا المشهد إن “أي إنسان في قلبه رحمة وعطف يشعر بما تعانيه هذه المرأة التي فقدت زوجها في حادث الهجو على المسجدين”.

وتابع بالقول إن ما حدث في الفيديو المتداول “كان عفوياً” و”قلوبنا قلوب بشر وليست قلوب بهائم أو قلوب حجر”.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وجه باستضافة 200 حاج وحاجة من ذوي ضحايا مذبحة المسجدين. وبدأ أهالي الضحايا، الجمعة الماضية، الوصول إلى المملكة العربية السعودية.