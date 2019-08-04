مفاجأة “غير متوقعة” تكشفها شرطة عمان السلطانية عن المتورطين بقتل العائلة في ولاية بدية

كشفت شرطة عمان السلطانية أن جهود البحث والتحري في قضية الأسرة العمانية وقتل أفرادها في ولاية بدية أسفرت عن جمع الأدلة التي تشير بالاتهام إلى المتورطين في هذه الجريمة.

توضح شرطة عمان السلطانية بأن جهود البحث والتحري في قضية الأسرة العمانية وقتل أفرادها في ولاية بدية أسفرت عن جمع الأدلة التي تشير بالاتهام إلى المتورطين في هذه الجريمة. — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) August 4, 2019

وقالت شرطة عمان السلطانية في تغريداتٍ لها بـ”تويتر”، اليوم الأحد، إنه بسبب التأخر في الإبلاغ عن الواقعة الذي كان بعد يومين من حدوثها تمكن المتهمون وهم من جنسية آسيوية من مغادرة البلاد.

وبسبب التأخر في الإبلاغ عن الواقعة الذي كان بعد يومين من حدوثها تمكن المتهمون وهم من جنسية آسيوية من مغادرة البلاد.



وتقوم شرطة عمان السلطانية والأجهزة الأمنية بملاحقة المتهمين عبر القنوات الرسمية ومواصلة الإجراءات القانونية الواجبة باهتمام كبير ومهنية عالية بإذن الله. — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) August 4, 2019

وأكدت شرطة عمان السلطانية انها تقوم والأجهزة الأمنية بملاحقة المتهمين عبر القنوات الرسمية ومواصلة الإجراءات القانونية الواجبة باهتمام كبير ومهنية عالية .

و شكرت شرطة عمان السلطانية الجميع على التعاون معها.

وتشكر #شرطة_عمان_السلطانية الجميع على التعاون معها. — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) August 4, 2019

وأثارت الجريمة البشعة، غضب العُمانيين بمواقع التواصل، حيث طالبوا الجهات المسؤولة في السلطنة بإيقاع أقسى العقوبات بحق القتلة لقاء ما اقترفته أيديهم.

كما وجّهوا نداء للجهات المعنية بضرورة تفادي إسكان العمالة الوافدة العزاب والهاربة منها والمسيبة وسط الحارات والمساكن المأهولة بالمواطنين، بعد تداول معلومات عن أن القتلة باكستانيون.