مفاجأة “غير متوقعة” تكشفها شرطة عمان السلطانية عن المتورطين بقتل العائلة في ولاية بدية
كشفت شرطة عمان السلطانية أن جهود البحث والتحري في قضية الأسرة العمانية وقتل أفرادها في ولاية بدية أسفرت عن جمع الأدلة التي تشير بالاتهام إلى المتورطين في هذه الجريمة.
وقالت شرطة عمان السلطانية في تغريداتٍ لها بـ”تويتر”، اليوم الأحد، إنه بسبب التأخر في الإبلاغ عن الواقعة الذي كان بعد يومين من حدوثها تمكن المتهمون وهم من جنسية آسيوية من مغادرة البلاد.
وأكدت شرطة عمان السلطانية انها تقوم والأجهزة الأمنية بملاحقة المتهمين عبر القنوات الرسمية ومواصلة الإجراءات القانونية الواجبة باهتمام كبير ومهنية عالية .
و شكرت شرطة عمان السلطانية الجميع على التعاون معها.
وأثارت الجريمة البشعة، غضب العُمانيين بمواقع التواصل، حيث طالبوا الجهات المسؤولة في السلطنة بإيقاع أقسى العقوبات بحق القتلة لقاء ما اقترفته أيديهم.
كما وجّهوا نداء للجهات المعنية بضرورة تفادي إسكان العمالة الوافدة العزاب والهاربة منها والمسيبة وسط الحارات والمساكن المأهولة بالمواطنين، بعد تداول معلومات عن أن القتلة باكستانيون.