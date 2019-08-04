داعية سعودي مدافعا عن حفلات “الرقص والغناء” بالمملكة: من ينكر الترفيه والفنون “تكفيري متطرف”

دافع الداعية السعودي المحسوب على النظام بدر العامر، عن حفلات “الرقص والغناء” المستحدثة في السعودية، واصفا من ينكر هذه الحفلات ويحرمها بـ”التكفيري المتطرف”.

ونشر “العامر” على حسابه بتويتر تغريدات رصدتها (وطن) استمات فيها للدفاع عن رؤية ولي العهد السعودي وهيئة الترفيه، وانتهج لي عنق النصوص لتحليل هذه الحفلات إرضاء للنظام.

وقال ما نصه مبررا لهذه الحفلات المخالفة لهوية المملكة الدينية وفجرت غضب السعوديين:”أيهما أعظم عند الله الغناء والرقص أم ركوب مشروع تدميري خطير راح ضحيته مئات الآلاف من الدماء البريئة، وملايين من المشردين ، ومليارات من الممتلكات المدمرة؟”

أيهما أعظم عند الله .. الغناء والرقص أم ركوب مشروع تدميري خطير راح ضحيته مئات الآلاف من الدماء البريئة ، وملايين من المشردين ، ومليارات من الممتلكات المدمرة ؟



عجباً لكم أهل الغلو والفتن .. تنكرون الصغائر وتجرعون الكبائر والموبقات .. قتل وتكفير وتدمير وتحريض وخروج عن الجماعة . — بدر العامر (@bader_alamer) August 3, 2019

وتابع:”عجباً لكم أهل الغلو والفتن .. تنكرون الصغائر وتجرعون الكبائر والموبقات .. قتل وتكفير وتدمير وتحريض وخروج عن الجماعة.”

ووصف الداعية السعودي من ينكر هذه الحفلات بـ”التطرف والتكفير” قائلا:”إذا رأيت متطرفاً تكفيرياً ينكر الترفيه والفنون فوجه له هذا السؤال :أيهما أعظم عند الله وعند رسوله وعند المسلمين ، الرقص والأغاني والترفيه أم الغلو في الدين وتكفير المسلمين واستباحة دمائهم ؟

إذا رأيت متطرفاً تكفيرياً ينكر الترفيه والفنون فوجه له هذا السؤال :

أيهما أعظم عند الله وعند رسوله وعند المسلمين ، الرقص والأغاني والترفيه أم الغلو في الدين وتكفير المسلمين واستباحة دمائهم ؟

لماذا لا تتمعر الوجوه لخزي الغلاة وانحرافهم وإجرامهم في حق الدين كما يتحمسون للأغاني ؟ — بدر العامر (@bader_alamer) August 3, 2019

وأضاف:”لماذا لا تتمعر الوجوه لخزي الغلاة وانحرافهم وإجرامهم في حق الدين كما يتحمسون للأغاني؟”

وكانت شبكة “بلومبيرغ” الأمريكية قالت مؤخراً، إن السعودية قررت اللجوء إلى صناعة الترفيه لتكون بوابة إلى تحسين الوضع الاقتصادي، لكن مراقبين وضعوا ذلك في زاوية حرف النظر عن سياسات بن سلمان.

ومنذ وصول بن سلمان إلى منصب ولي العهد منتصف 2017، اتخذ مجموعة قرارات “إصلاحية”، كان أبرزها اعتقال أمراء ورجال أعمال ودعاة ورجال دين ونشطاء وحقوقيين، وهو ما اصطدم بمعارضة شعبية.

ورفعت المملكة الحظر عن دُور السينما، وصارت المقاهي تعج بالموسيقى بعد أن كانت تعتبر من الممنوعات في المملكة المحافِظة.

كما فتحت أبوابها لكثير من شركات صناعة الترفيه العالمية، لكنها تعرضت لانتقادات لاذعة تسببت في محاسبة وإقالة مسؤولين في القطاع خلال الفترة السابقة.