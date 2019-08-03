بعد انسحابها من حفل جدّة دعماً لـ”حقوق النساء والمثليين” .. ماذا قالت المغنية الإباحية “ميناج” عن إسقاط الوصاية؟

قالت المغنية الأمريكية الإباحية نيكي ميناج، إنها تجهل إن كان قرار السلطات السعودية إسقاط نظام الوصاية عن المرأة أثناء سفرها راجعا لانسحابها من حفل جدة، غير أن هذه الخطوة “أسعدتني كثيرا”.

وردت ميناج عبر حسابها الشخصي في “تويتر” على منشور لحساب “PopWrapped” زعم أن لميناج الفضل في اتخاذ السلطات السعودية قرار إسقاط الوصاية عن المرأة والسماح لها بالسفر دون إذن ذكر، بعد إلغاء حفلتها بالبلاد “دعما لحقوق المرأة”.

وقالت المغنية “لست متأكدة من كوني أنا شخصيا السبب في ذلك، وذلك بعد انسحابي من الحفل (…) ولكن لا يزال الطريق طويلا، وهذا الأمر أسعدني حقا”.

وكانت ميناج قالت إنها رفضت إحياء حفل في جدة “دعما لحقوق النساء ومجتمع المثليين وحرية التعبير”.

جدير بالذكر أن السعودية أعلنت عن قرارات جدية من شأنها تفكيك نظام الوصاية والسماح للنساء بالحصول على جوازات سفر، والسفر والعمل دون الحصول على إذن من قريب ذكر.