“شاهد” سلطنة عُمان الوحيدة على حقّ .. مركز الفلك الدولي ينسف إعلان السعودية عن رؤية هلال ذي الحجة

أكد مركز الفلك الدولي أنه تم رصد هلال ذي الحجة ظهر اليوم الجمعة باستخدام تقنية التصوير الفلكي، ما يعني أن إعلان سلطنة عمان عن استحالة رؤية الهلال الخميس صحيحاً، ويؤكد أن إعلان السعودية رؤية الهلال “خطأ”.

ونشر الحساب الرسمي لمركز الفلك الدولي صورة لهلال شهر ذي الحجة التقطت ظهر الجمعة الساعة 12:14 ظهرا بتوقيت الإمارات من قمة جبل حفيت باستخدام تقنية التصوير الفلكي.

صورة لهلال شهر ذي الحجة الآن من قمة جبل حفيت باستخدام تقنية التصوير الفلكي. تصوير مركز الفلك الدولي. الجمعة 02 أغسطس الساعة 12:14 ظهرا بتوقيت الإمارات. pic.twitter.com/GM1RAaLJ4T — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) August 2, 2019

والخميس، أعلنت اللجنة الرئيسية لاستطلاع رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1440هـ عن عدم ثبوت رؤية الهلال وعليه يكون اليوم الجمعة هو المُتمم لشهر ذي القعدة لعام 1440هـ ويكون يوم غدٍ السبت هو غرة شهر ذي الحجة الموافق 3 أغسطس 2019م.

اللجنة الرئيسية لاستطلاع رؤية هلال #شهر_ذي_الحجة لعام 1440هـ تُعلن عن عدم ثبوت رؤية الهلال وعليه يكون يوم غدٍ الجمعة هو المُتمم لشهر ذي القعدة لعام 1440هـ ويكون يوم بعد غدٍ السبت هو غرة شهر ذي الحجة الموافق 3 أغسطس 2019م — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) August 1, 2019

وقضى المرسوم السلطاني رقم 2006/27 في مادته الثانية بأن إجازة عيد الأضحى المبارك ستكون اعتبارا من (9) وحتى (12) من ذي الحجة.

عليه، وووفقًا للمرسوم السلطاني فإن إجازة عيد الأضحى لهذا العام ستبدأ من يوم الأحد الموافق 11 أغسطس 2019م وحتى يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس 2019م. كما يُتوقع أن يُضاف يوم الخميس إلى الإجازة لكونه واقعًا بين إجازتين.

بينما أعلنت المملكة العربية السعودية، رؤية هلال ذي الحجة، مساء الخميس، في مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير.

وأفاد مراسل “العربية” في السعودية، نقلاً عن مصادر في مرصد تمير وسط السعودية بورود أنباء عن رؤية هلال شهر ذي الحجة.