تطاول مستشار ابن زايد على شقيقة ملك الأردن يثير موجة غضب واسعة .. رد عنيف لإعلامية قطرية وكاتب سعودي

أكد العديد من النشطاء والمغردين أن تغريدة مستشار ابن زايد الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله، المفاجئة أمس والتي تطاول فيها على الأميرة الهاشمية وشقيقة ملك الأردن هيا بنت الحسين، كانت متعمدة للتغطية على فضيحة الإمارات وزيارة وفد عسكري إماراتي رفيع المستوى لإيران.

وأمس، الثلاثاء، شن “عبد الله” هجوما عنيفا على الأميرة هيا بنت الحسين، زوجة حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، بسبب رفعها قضية على زوجها في المحاكم البريطانية، وقال في تغريدة عبر “تويتر”، إن “الأميرة العاقلة والمحترمة بنت الأصل والأصول، لا تهرب ولا تخطف، ولا تختفي، ولا تنكر الجميل، وحتما لا تكسر خاطر من أكرمها، وأعزها، وأحبّها، وأمّنها، وائتمنها على أبنائه، ورفع قدرها، ونصبّها أميرة الأميرات”.

واعتبر ناشطون تغريدة عبد الخالق عبد الله، اتهاما مباشرا للأخت غير الشقيقة للعاهل الأردني بـ” قلّة الأصل، وعدم الوفاء”.

وفي رد عنيف على مستشار ابن زايد، تساءلت الإعلامية القطرية الهام البدر:” ما هذه التفاهة وهذا العفن؟ ما علاقتك بأمور زوجية بين اثنين، ثم من تتحدث عنها أميرة من نسل أمراء وملوك قبل أن تتزوج المهرج”

وتابعت مشيرة إلى أن هذه التغريدة هدفها الأساسي صرف الأنظار عن زيارة الوفد الإماراتي لإيران:” استحي قليلاً الله يحسن خاتمتك، ركز في بيان #الإمارات و #إيران واترك عنك رمسة التافهات من النساء يا بروف.”

ما هذه التفاهة وهذا العفن ؟

ما علاقتك بأمور زوجية بين اثنين ، ثم من تتحدث عنها أميرة من نسل أمراء وملوك قبل أن تتزوج المهرج .

استحي قليلاً الله يحسن خاتمتك

ركز في بيان #الإمارات و #إيران واترك عنك رمسة التافهات من النساء يا بروف .@abdulkhaleq_UAE pic.twitter.com/zsABtpUbJM — إلهام بدر#آل_قطر (@ELHAMBADER1) July 30, 2019

بينما هاجمه الكاتب السعودي المعروف تركي الشلهوب:” الحاكم العاقل والمحترم، ابن الأصل والأصول، لا يعذب زوجاته وبناته، ولا يحول حياتهن إلى جحيم، لدرجة أنهن لا يجدن وسيلة للخلاص من ذلك إلا بالهرب إلى أوروبا”

الحاكم العاقل والمحترم، ابن الأصل والأصول، لا يعذب زوجاته وبناته، ولا يحول حياتهن إلى حجيم، لدرجة أنهن لا يجدن وسيلة للخلاص من ذلك إلا بالهرب إلى أوروبا



هذه الصورة هدية لك، ولمن أمرك بنشر التغريدة: الأميرة هيا أثناء خروجها من محكمة بلندن، في أول ظهور لها بعد هروبها من حاكم دبي👇 pic.twitter.com/zUbaUezHow — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) July 30, 2019

وتابع في تغريدته التي رصدتها (وطن) وأرفقها بصورة حديثة للأميرة هيا:” هذه الصورة هدية لك، ولمن أمرك بنشر التغريدة: الأميرة هيا أثناء خروجها من محكمة بلندن، في أول ظهور لها بعد هروبها من حاكم دبي”

وأكد “الشلهوب” في تغريدة أخرى أن ولي عهد ابوظبي محمد بن زايد عدو في ثوب الصديق، أغرق ابن سلمان في مستنقعات كثيرة، وجعله يخسر حلفاء وأصدقاء كُثُر، وشوه صورة السعودية، وجعلها “عدو” بنظر أغلب الشعوب، وذلك بهدف إنهاء ثقلها وتأثيرها، ولتتصدر أبوظبي بدلا عنها.

#السعوديه_تكتشف_خيانه_الامارات

محمد بن زايد عدو في ثوب الصديق. أغرق ابن سلمان في مستنقعات كثيرة، وجعله يخسر حلفاء وأصدقاء كُثُر، وشوه صورة السعودية، وجعلها "عدو" بنظر أغلب الشعوب، بسبب دعم الطغاة، والتآمر على مقدسات الأمة. وذلك بهدف إنهاء ثقلها وتأثيرها، ولتتصدر أبوظبي بدلا عنها — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) July 31, 2019

من جانبها غردت المذيعة بقنوات الجزيرة آنيا الأفندي ردا على عبدالخالق عبدالله:” الاميرة هيا بنت اصل وهذا أمر مفروغ منه، ثانيا وهذا الاهم ان الموضوع شخصي وما يحدث بين الازواج لا يعلمه إلا الله ولا يحق لك دكتور التدخل فيه ..وتذكر أن تشويه سمعتها أمر سيتضرر منه أولادها بالدرجة الاولى”

الاميرة هيا بنت اصل وهذا أمر مفروغ منه ….ثانيا وهذا الاهم ان الموضوع شخصي وما يحدث بين الازواج لا يعلمه إلا الله ولا يحق لك دكتور التدخل فيه ..وتذكر أن تشويه سمعتها أمر سيتضرر منه أولادها بالدرجة الاولى ….. — Ania El Afandi آنيا (@Ania27El) July 31, 2019

وعبّر ناشطون عن استغرابهم من إقحام عبد الخالق عبد الله نفسه في قضية شخصية بين زوجين، لا علاقة له بهما.

وكانت وكالة برس إسوشييشن البريطانية، قالت الثلاثاء، إن الأميرة هيا تقدمت بطلب “أمر حماية من الزواج القسري وعدم التعرض للإساءة”، خلال جلسة استماع في محكمة في لندن “تتعلق بمصلحة طفليهما”.