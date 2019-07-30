“شاهد” فيديو لناشط عُماني عن إهدار “المال العام” يحدث ضجة بالسلطنة.. ظهر غاضبا بشدة وهذا ما كشفه

انتشر على موقع التواصل تويتر بسلطنة عُمان مقطعا مصورا، لناشط عُماني شهير ينتقد فيه ما وصفه بإهدار المال العام على مشاريع ترفيهية لا فائدة منها للمجتمع في حين أن الاهتمام بمرافق الدولة والأساسيات أولى.

الناشط محمد الصبحي ظهر في المقطع المتداول على نطاق واسع، يستنكر إنفاق الملايين على مشروع “كرنفال المناطيد” في صلالة والذي تم افتتاحه قبل أيام بمنطقة صحلنوت بولاية صلالة ضمن فعاليات مهرجان صلالة السياحي 2019 تحت رعاية محمد بن سلطان البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار.

كلام صحيح هذا الواقع فيجب ضبط ما يحدث بلد تحتاج حفظ المال العام من صرفه للبعض وترك الأهم وعامة الشعب من لديه واسطه أموره تمشي ومن ليس لديه فل يتفرج والله يعينه على ما يحدث حسبي الله ونعم الوكيل. pic.twitter.com/n4XWp7MamX — 🇴🇲Yousuf Salim Ba,omar 17🇴🇲 (@ybaomar) July 29, 2019

ووصف “الصبحي” المشروع بأنه خارج عن الإطار الحقيقي للبلد، وهاجم البنوك والشخصيات التي دفعت ملايين طائلة للمناطيد ووصف المشروع بالفاشل.

وتساءل:”لماذا لم توجه الجهات الحكومية هذه الأموال للخدمات العامة بدلا من المشاريع التافهة التي تهدف لمحاباة بعض الشخصيات التي لها مصالح خاصة وليست لمصلحة البلد” حسب وصفه.

يشار إلى أن فعاليات “كرنفال المناطيد” بصلالة تأتي برعاية عمان والأوبزيرفر إعلاميا والذي تنظمه شركات عُمانية وعالمية، بدعم من عدد من الجهات الحكومية بالسلطنة ويستمر حتى الـ 25 من أغسطس.

ويقام الكرنفال على مساحة 110 آلاف متر مربع وسيتضمن العديد من الفعاليات المختلفة كالتحليق بالمناطيد في سماء الكرنفال حيث سيحلق ما لا يقل عن ١٥ منطادا هوائيا بمساحة ٢٦٠٠ متر مكعب لكل منطاد، بالإضافة إلى إقامة العروض المسرحية والترفيهية إلى جانب تنوع الألعاب المختلفة في منطقة الألعاب الهوائية والكهربائية وكما يشتمل المهرجان على ردهة للمقاهي ومضمار للتحدي وعروض سينمائية وعروض بتقنية الهوليغرام .