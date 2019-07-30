“أبو جهل” الإماراتي حمد المزروعي يتطاول على شعب سلطنة عُمان ومغردون يلجمونه ويذكرونه بـ” عيسى بن زايد”

عادَ المغرّد الإماراتي البذيء حمد المزروعي، للإساءة لسلطنة عمان وتشويهها، ضمن حملة “شيطنة” ممنهجة يقودها إلى جانب عدد من وسائل الإعلام التابعة للإمارات والممولة من طرفها.

ونشر “المزروعي” في حسابه بـ”تويتر” فيديو لشخص يقوم بتعذيب كلب زاعماً لمتابعيه أنّه صوّر في سلطنة عمان.

فديو متداول في الواتس عماني يعذب كلب والمصور يضحك حسبي الله ونعم الوكيل … pic.twitter.com/gE62boaOM8 — حمد المزروعي (@uae_3G) July 29, 2019

وكان المغرّدون العُمانيون بالمرصاد للبذيء الإماراتي، وصعقوه بنشر فيديو يوثق قيام الشيخ الإماراتي عيسى بن زايد بتعذيب مواطن أفغاني بوحشية، بينما تم تبرئته من القضية بداعي أنه “مختلّ عقلياً”.

الزي العماني معروف وواضح اكمامة وجيبه ليست بها ازرار وكذلك الجيب الواضح على اليسار يرجح ان الفيديو يعود لاماراتي خصوصاً ان لهم سوابق شاهدوا #اماراتي_يعذب_قطه_حتي_الموت بسبب الفيديو المرفق #حسبي_الله ونعم الوكيل فيهم pic.twitter.com/8S96Nhh46z — أسعد محمد® (@AssaadMahmed) July 30, 2019

حسبي الله ونعم الوكيل .. عيسى بن زايد آل نهيان يعذب باكستاني !!! pic.twitter.com/DFJTsKwQiX — بدر ولد ناصر 🧡 (@5OOON) July 29, 2019

الشيخ عيسى بن زايد بن سلطان آل نهيان وهو يعذب إنسانًا أفغانيًا ..



لا حول ولا قوة إلا بالله pic.twitter.com/AToov52Cop — السَّيْف النَّـقَّاد 🇴🇲 (@Alnnaqad) July 30, 2019

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتطاول فيها المزروعي على شعب سلطنة عمان، بل وصل به الحال إلى مهاجمة وزير خارجيتها يوسف بن علوي بعد زيارته إلى إيران.

عاد المغرد الإماراتي البذيء والمقرب من ولي عهد أبوظبي حمد المزروعي، للمز سلطنة عُمان والتدخل بسياستها بعد أيام من تحريضه ضد السياحة العُمانية ونشر إشاعات مغرضة عن السياحة في صلالة.

ودون ما نصه في تغريدة رصدتها “وطن”، ”كنا ننتظر من معالي يوسف بن علوي إدانة وشجب واحتجاج على هتك مياه سلطنة عمان من قبل الحرس الثوري وخطف السفن التجارية”

كنا ننتظر من معالي يوسف بن علوي ادانه وشجب واحتجاج على هتك مياه سلطنة عمان من قبل الحرس الثوري وخطف السفن التجارية … pic.twitter.com/ACDHhCyx5R — حمد المزروعي (@uae_3G) July 27, 2019

كما سخر “أبوجهل الإماراتي” ـ كما يلقبه النشطاء ـ من تصريحات بن علوي مع علي شمخاني أمين مجلس الأمن القومي الإيراني التي شدد فيها على ضرورة الاتعاظ من التجارب السابقة لمنع التصعيد في المنطقة وتجنب الإجراءات التي تزعزع الأمن والاستقرار هناك وأيضًا وقف استخدام الآليات العسكرية لحل الخلافات السياسية.

وكان أبو جهل الإماراتي، قد حرض مؤخراً ضد السياحة العُمانية ونشر إشاعات مغرضة عن السياحة في صلالة، داعياً الخليجيين إلى عدم زيارتها لانتشار الحمى القلاعية- حسب زعمه- فيها.!