عناصر قسد
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“شاهد” بعد أن أوسعها سبا وضربا.. أحد عناصر “قسد” يخلع حجاب امرأة سورية ويتبول عليها!

كتب وطن
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو صادم لعنصر يتبع المعروفة باسم “”، يعتدي على امرأة بمنبج بطريقة وحشية ومهينة.

وبحسب ناشطين، فإن المقطع مسرب من هاتف أحد عناصر وحدات حماية الشعب الكردية، وكان التقاطه في أطراف مدينة الواقعة تحت سيطرة الوحدات الكردية بريف حلب الشرقي.

وأظهر المقطع سحب العنصر لشابين رفضا التجنيد الإجباري والمرأة وهم مكبلو الأيدي، من سيارة تابعة للمليشيا إلى ساحة ترابية تابعة لأحد المنازل.

وبدأ عنصر الوحدات الذي يرتدي قناعا بخلع حجاب المرأة والاعتداء عليها بالضرب وعلى الشابين اللذين معها، ليقوم في نهاية المقطع بالتبول عليهم.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تشهد فيها مناطق سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية في الشمال الشرقي من حالات اعتداء كهذه ضد المكون العربي في المنطقة، والتي يفسرها البعض بأنها محاولة ممنهجة لتهجير العرب من هذه المناطق.

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