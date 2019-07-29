أول تصريح لعلاء مبارك بعد “تغريدته المحذوفة” عن فضيحة خالد صلاح الجنسية: “هكذا نشأت وتربيت”

نشر علاء مبارك نجل الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك تغريدة جديدة، بعد ساعات من تقارير صحفية تشير إلى تقديم بلاغ من المحامي المؤيد للنظام سمير صبري، للجهات القضائية يتهمه فيه بالإساءة إلى مصر، بعد تغريدة كشف فيها عن فضيحة جنسية لرئيس تحرير جريدة “اليوم السابع” خالد صلاح وحذفها لاحقا.

وقال نجل مبارك، في وقت متأخر من مساء الأحد “أعبر عن رأي الشخصى بكل احترام، يرد البعض علي بالإساءة والتشهير، هؤلاء اتركهم لشأنهم”.

وأضاف: “آخرون يستغلوا تغريداتى للإساءة لبلدى، لهولاء أقول إن أي محاولة للزج باسمى فى الإساءة لمصر أمر أرفضه”.

اعبر عن رأي الشخصى بكل احترام ،يرد البعض علي بالإساءة والتشهير، هؤلاء اتركهم لشأنهم ،اخرين يستغلوا تغريداتى للإساءة لبلدى ، لهولاء اقول ان اي محاولة للزج باسمى فى الإساءة لمصر امر ارفضه ،مصلحة بلدى ومؤسساتها تاتى أولاً ، هكذا نشأت وتربيت ، اي مراهنة على غير ذلك مصيرها الفشل . — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) July 28, 2019

وتابع: “مصلحة بلدى ومؤسساتها تاتى أولاً، هكذا نشأت وتربيت، أي مراهنة على غير ذلك مصيرها الفشل”.

وقال إعلام محلي الأحد، إن البلاغ القضائي، الذي لم تصدر النيابة توضيحا بشأنه قال إن “علاء مبارك حرّض من خلال تدويناته ضد الدولة وأثار الرأي العام، وهاجم وزيرة في تدوينة له استخدمتها وسائل الإعلام التابعة لجماعة الإخوان في الهجوم على مصر”.

وطالب البلاغ بالتحقيق معه وتقديمه لمحاكمة عاجلة.

واستندت وسائل إعلام معارضة للنظام لتغريدة منسوبة لنجل مبارك، قال نشطاء إنه حذفها من حسابه بتويتر، عقب وقت لاحق من نشرها الخميس.

ووجهت تلك الوسائل عبر إعلاميها انتقادات للنظام بمصر، مستندة للتغريدة التي انتقدت حديث الوزيرة، وفق تقارير محلية.

وذكرت وسائل إعلام أن الوزيرة المصرية نبيلة مكرم، قالت في خطاب جمعها مؤخرا مع جالية مصرية بكندا، إن أي شخص بالخارج يتحدث بسوء عن مصر “يقطع”، قبل أن توضح أن تلك العبارة تم تحريفها وتأويلها.

وواجه علاء مبارك، اليومين الماضيين، انتقادات لاذعة من وسائل إعلام مؤيدة للنظام وتربط بين تغريداته وإمكانية أن يكون له طموح سياسي بالبلاد.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بصورة لمحضر شرطة رسمي يكشف عن فضيحة جنسية لرئيس تحرير جريدة “اليوم السابع” الصحفي خالد صلاح، وثيق الصلة بالأجهزة الأمنية حيث يثبت المحضر تعرضه للاغتصاب أثناء احتجازه عام 2001 أمام مرأى ومسمع جميع المحبوسين.

وأكد ناشطون أن علاء مبارك، النجل الأكبر للرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، هو من يقف وراء تسريب هذا المحضر القديم في أعقاب حملة الهجوم التي شنتها جريدة “اليوم السابع” ضده مؤخرا.

ولا يزال علاء وشقيقة جمال نجلا مبارك، يحاكمان على ذمة قضية مرتبطة بفساد لم يتم حسمها بعد، وتم تبرئته من اتهامات منها قتل المتظاهرين عقب ثورة يناير/ كانون ثان 2011، التي أطاحت بحكم والده الذي قضى نحو 30 عاما في السلطة.

وفي 11يوليو/ تموز أمرت السلطات المصرية، بحبس مدير صفحة على موقع فيسبوك، هي الأبرز في دعم مبارك، 15 يوما بتهمة نشر أخبار كاذبة.