كاتب سعودي متصهين يتطاول على الفلسطينيين ويصفهم بـ”الحمير” والقطريين بـ”البهائم” لدعمهم القضية الفلسطينية

خرج الكاتب السعودي المتصهين والمقرب من النظام محمد آل الشيخ، للتطاول مجددا على الفلسطينيين وسبهم ضمن القالب الإعلامي الجديد للسعودية الذي يحركه ولي العهد محمد بن سلمان كجزء من خطة التطبيع التي بدأها منذ صعوده للحكم.

وكعادة أقلام النظام السعودي المأجورة وعلى نهج الذباب الإلكتروني، دون “آل الشيخ” تغريدة على حسابه بتويتر رصدتها (وطن) سب فيها الفلسطينيين بأقزع الألفاظ ووصفهم بـ”الحمير”.

من اجل ان تعلموا ان بعض الفلسطينين حمير ، اسمعوا تبرير هالحمار:

الذباب الالكتروني هو سبب فوز جونسون وترامب بالاغلبية 😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/11LhufmOMP — محمد آل الشيخ 🇸🇦 (@alshaikhmhmd) July 27, 2019

ولم يتوقف الكاتب السعودي المتصهين الذي دعا سلطات بلاده للتطبيع العلني مع إسرائيل عند هذا الحد، بل هاجم أيضا داعمي القضية الفلسطينية من القطريين ووصفهم بـ”البهائم”، متهما الدوحة بالوقوف وراء مظاهرات الفلسطينيين ضد النظام السعودي وسبهم لمحمد بن سلمان بسبب سياساته.

شتم وسب الفلسطينيين لنا و للامير محمد بن سلمان، وراءه من حجرناهم كالبهايم في الشبك معزولين صدقوني يا سلاتيح الدويلة انكم لن تبرحوا الشبك الى ان تنفذوا ال١٣ شرطا وقد وسطتوا من هم اهم من هؤلاء المشردين الحثالة الاوباش الحفاة العراة ولم تفلحوا..نفذوا ال ١٣ شرطا وإلا امسكوا الباب.. — محمد آل الشيخ 🇸🇦 (@alshaikhmhmd) July 27, 2019

وتسببت تغريدة “آل الشيخ” البذيئة في هجوم عنيف عليه من قبل متابعيه، حتى أن أحدهم قال “أسلوبك فى الكتابة لا يعبر بأى شكل أن لديك ملكة الكتابة أو أنك كاتب كما ذكرت، وهذا ديدنكم متناسياً تاريخكم حافل بالعرى لولا النفط ما كان حداً سمع بيكم”

أسلوبك فى الكتابة لا يعبر بأى شكل أن لديك ملكة

الكتابة أو أنك كاتب ، كما ذكرت فى البايو تبعك

وهذا ديدنكم متناسياً تاريخكم حافل بالعرى لولا النفط

ما كان حداً سمع بيكم ..؟ — amer mamdoh (@amermohamedmoha) July 27, 2019

وكتب آخر:”قبلك غنى سعود القحطاني وسحقته قطر دورك جاي ستسحق لو تذهب الى نهاية الكرة الأرضية أقول بلع العافية ورقد يومك قريب جداً”

قبلك غنى سعود القحطاني وسحقته قطر دورك جاي ستسحق لو تذهب الى نهاية الكوره الارضيه

اقول بلع العافيه ورقد يومك قريب جداً — صافي الود (@krkr01977) July 27, 2019

وسبق أن هاجم الكاتب السعودي المتصهين حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، واصفا إياها بأنها منظمة إرهابية تستغل الفلسطينيين لتنفيذ أجندات خاصة.

وتواصل السعودية من خلال تحركات واتصالات ولقاءات مع مسؤولين إسرائيليين، تهيئة الشارع السعودي لتقبل التوجه الجديد نحو التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وشهدت الشهور الأخيرة، انطلاق دعوات بالسعودية غير مسبوقة للتطبيع مع «إسرائيل»، رغم أن التصريح بهذا الأمر علنا كان من قبيل «التابوهات» (المحرمات)، قبل وصول الأمير «محمد بن سلمان»، إلى رأس السلطة في المملكة.

وانتشرت على نطاق واسع مقالات في الصحف ووسائل الإعلام السعودية، تدعو علانية للتطبيع وعقد اتفاقية سلام بين السعودية و(إسرائيل)، بل ذهب البعض إلى أبعد من ذلك؛ بتأكيده أن تل أبيب ستكون الوجهة السياحية الأولى بالنسبة إلى السعوديين، إضافة إلى التغني بتاريخ اليهود، مقابل شن اتهامات وانتقادات لاذعة للفلسطينيين.