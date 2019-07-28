كاتب سعودي متصهين يتطاول على الفلسطينيين ويصفهم بـ”الحمير” والقطريين بـ”البهائم” لدعمهم القضية الفلسطينية
خرج الكاتب السعودي المتصهين والمقرب من النظام محمد آل الشيخ، للتطاول مجددا على الفلسطينيين وسبهم ضمن القالب الإعلامي الجديد للسعودية الذي يحركه ولي العهد محمد بن سلمان كجزء من خطة التطبيع التي بدأها منذ صعوده للحكم.
وكعادة أقلام النظام السعودي المأجورة وعلى نهج الذباب الإلكتروني، دون “آل الشيخ” تغريدة على حسابه بتويتر رصدتها (وطن) سب فيها الفلسطينيين بأقزع الألفاظ ووصفهم بـ”الحمير”.
ولم يتوقف الكاتب السعودي المتصهين الذي دعا سلطات بلاده للتطبيع العلني مع إسرائيل عند هذا الحد، بل هاجم أيضا داعمي القضية الفلسطينية من القطريين ووصفهم بـ”البهائم”، متهما الدوحة بالوقوف وراء مظاهرات الفلسطينيين ضد النظام السعودي وسبهم لمحمد بن سلمان بسبب سياساته.
وتسببت تغريدة “آل الشيخ” البذيئة في هجوم عنيف عليه من قبل متابعيه، حتى أن أحدهم قال “أسلوبك فى الكتابة لا يعبر بأى شكل أن لديك ملكة الكتابة أو أنك كاتب كما ذكرت، وهذا ديدنكم متناسياً تاريخكم حافل بالعرى لولا النفط ما كان حداً سمع بيكم”
وكتب آخر:”قبلك غنى سعود القحطاني وسحقته قطر دورك جاي ستسحق لو تذهب الى نهاية الكرة الأرضية أقول بلع العافية ورقد يومك قريب جداً”
وسبق أن هاجم الكاتب السعودي المتصهين حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، واصفا إياها بأنها منظمة إرهابية تستغل الفلسطينيين لتنفيذ أجندات خاصة.
وتواصل السعودية من خلال تحركات واتصالات ولقاءات مع مسؤولين إسرائيليين، تهيئة الشارع السعودي لتقبل التوجه الجديد نحو التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.
وشهدت الشهور الأخيرة، انطلاق دعوات بالسعودية غير مسبوقة للتطبيع مع «إسرائيل»، رغم أن التصريح بهذا الأمر علنا كان من قبيل «التابوهات» (المحرمات)، قبل وصول الأمير «محمد بن سلمان»، إلى رأس السلطة في المملكة.
وانتشرت على نطاق واسع مقالات في الصحف ووسائل الإعلام السعودية، تدعو علانية للتطبيع وعقد اتفاقية سلام بين السعودية و(إسرائيل)، بل ذهب البعض إلى أبعد من ذلك؛ بتأكيده أن تل أبيب ستكون الوجهة السياحية الأولى بالنسبة إلى السعوديين، إضافة إلى التغني بتاريخ اليهود، مقابل شن اتهامات وانتقادات لاذعة للفلسطينيين.