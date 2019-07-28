ابن سلمان كان ينوي إعدام سلمان العودة.. وهذا ما أجبره على تأجيل محاكمته باللحظة الأخيرة لأجل غير مسمى

أجلت السلطات السعودية اليوم، الأحد، جلسة محاكمة الشيخ سلمان العودة السرية والموقوف منذ 2017.

وقال حساب معتقلي الرأي الرسمي عبر تويتر والمعني بحقوق السجناء السياسيين بالسعودية، إن السلطات السعودية أجلت جلسة محاكمة العودة التي كانت مقررة صباح اليوم إلى وقت لاحق بعد عدة شهور.

وأوضح الحساب أن هذا الإجراء تم دون إبداء أسباب، وسط استمرار التحفظ على الشيخ -الموقوف منذ عام 2017- في العزل الانفرادي. ولم يصدر تعليق من السلطات السعودية بشأن عقد الجلسة أو تأجيلها.

وأشار ناشطون إلى أن ابن سلمان الذي يشرف شخصيا على ملفات المشايخ كان ينوي إعدام سلمان العودة، لكنه اضطر لتأجيل محاكمته بسبب حملة التضامن الواسعة معه خاصة وأن قضية اغيال خاشقجي لا زالت آثارها تلحق ضررا بالغا بولي العهد ونظامه.

حساب “العهد الجديد” الشهير بتويتر أكد أن ابن سلمان يشرف شخصيا على ملف المشايخ المعتقلين، وأنه كان قد التقى في مطلع شهر يوليو، بلجنة تدعى “مدونة الأحكام القضائية”.

”ابن سلمان يشرف شخصيا على ملف المشايخ المعتقلين“

وكان قد التقى في مطلع شهر يوليو، بلجنة تدعى "مدونة الأحكام القضائية"، وكان الحديث حول الأحكام والتهم التي وجّهت إلى المشايخ الثلاثة، حيث تم مراجعتها تهمة تهمة، بغية تجهيز الملفات القضائية بشكل نهائي، تهيأ لإصدار الأحكام. — العهد الجديد (@Ahdjadid) July 28, 2019

وتابع موضحا:”وكان الحديث حول الأحكام والتهم التي وجّهت إلى المشايخ الثلاثة، حيث تم مراجعتها تهمة تهمة، بغية تجهيز الملفات القضائية بشكل نهائي، تهيأ لإصدار الأحكام.”

ويثبت ذلك تمهيد كتائب الذباب السعودي التابعة للديوان الملكي لحكم الإعدام الذي كان يتوقع أن يصدر اليوم، عبر وسم “#سنفضح_سلمان_العودة” الذي أطلقه الذباب وروج له وكذلك تغريدهم بطلب الإعدام للداعية السعودي عبر الوسوم التي انتشرت باسمه.

#سنفضح_سلمان_العوده



فتاوى التكفير وتفريخ الإرهاب والتحريض كفيلة بالحكم على الإرهابي الوهابي إعدام . — زيد (@dr__alturke) July 28, 2019

ننتظر بفارغ الصبر إعدام #الارهابي_سلمان_العوده وبقية الزمرة الخائنة لبلادن التي معه .

أسأل الله العظيم ان ينتقم منه ومن سار على نهجه ويجعلهم عبرة لمن اعتبر .



تخلصنا من الإرهابي نمر النمر و ننتظر التخلص من الإرهابي سلمان العودة . pic.twitter.com/MAac0EbWKU — أحـمـد الــظـفيــري🇸🇦🇦🇪🇧🇭 (@ksa20_5) July 28, 2019

يجب إعدام هذا الخارجي الذي غرر بعقول الشباب ففي قتله أجر طوبى و شهيدين



مبس اضرب في المليان..#سننقذ_سلمان_العودة — @ (@EZa9e3RfuFoJi4L) July 28, 2019

إلا أن وسم “#سننقذ_سلمان_العودة” الذي دشنه المتضامنون معه تصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولا في السعودية، قبيل ساعات من استئناف محاكمة الداعية السعودي البارز، التي تطالب فيها النيابة بإعدامه، بناء على تهم يصفها نجله “عبدالله” وناشطون بأنها “تافهة”.

#سننقذ_سلمان_العودة لن أغرد إلا بهذا الوسم حتى انتهاء محاكمة الشيخ سلمان العودة، سيقوم ذباب سعود القحطاني بافتعال قضايا تشغل التويتر، و أظن إعدام الشابين البحرينيين جزء من استراتيجية التغطية." والله من ورائهم محيط" — ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) July 27, 2019

يحتشدون عليك ببغيهم ونزدحم في محراب صلواتنا

ونسرجها للقادر الرحيم..

مبتسما أنت كفألك..

وملتحفين نحن بتوكلك..



قد ضجت الأرض من عظيم ظلمهم لك

وقد عَرفتَك الملايين داعماً للحيارى والمستضعفين والمكسورين

فكنت بحق منبر الإعتدال الأمين..

اللهم اكفه ورفاقه بما شئت#سننقذ_سلمان_العودة pic.twitter.com/PKvXSsHFke — مهنا الحبيل (@MohannaAlhubail) July 26, 2019

ولقي الوسم تفاعلا كبيرا من قبل الناشطين السعوديين والعرب، واستقطب كتابا وسياسيين، أعلنوا تضامنهم مع “العودة”، ضد المحاكمة الجائرة، والتهديد الذي يواجهه والأنباء عن قرب إعدامه ما أحدث ربكة كبيرة داخل الديوان الملكي ورجح ناشطون أنه سبب تراجع ابن سلمان عن إصدار حكم إعدام العودة اليوم.

اللهم كن عونا ومؤيدا ونصيرا لعبدك سلمان #سننقذ_سلمان_العودة https://t.co/NM3f3H5HcN — عمر بن عبدالعزيز Omar Abdulaziz (@oamaz7) July 28, 2019

#سننقذ_سلمان_العودة لا يستحق هذا الشيخ الكريم تلك المعاملة الظالمة من السلطات السعودية ولا كل هذة الانتهاكات بحقه، أفرجوا عن #سلمان_العودة فإن الظلم ظلمات pic.twitter.com/2t59WeMpvJ — حياة اليماني 🦌 (@HaYatElYaMaNi) July 27, 2019

وكذلك شهدت الساحة نشاطاً إعلامياً مكثفاً يدعو للنظر بقضية الشيخ #سلمان_العودة وضرورة إطلاق سراحه.



مثال : قناة BBC البريطانية خصصت هذا الفيديو الذي يظهر فيه ابنه (عبدالله العودة) وهو يسرد غرابة وتفاهة ٣٧ تهمة وجهت ضد الشيخ سلمان. #سننقذ_سلمان_العودة pic.twitter.com/N8mbp4EtmQ — ‏F B A | فهد بوزوير (@FahadBuzwair) July 28, 2019

وأشار نجل سلمان العودة عبر حسابه بتويتر اليوم الأحد إلى “وصول وسم #سننقذ_سلمان_العودة لترند (الأكثر تداولا) في السعودية رغم حشود الذباب الإلكتروني”، وأكد أن هذا الأمر يدل على التعاطف الشعبي الضخم والانحياز لقيم العدالة في المجتمع.

الإرهابي الذي قتل الصحفي #جمال_خاشقجي وقتل ومازال يقتل الأبرياء في #اليمن

والذي إعتقل العلماء والمفكرين والشيوخ وتجرأ علي البنات والنساء

يطلق ذبابه الإلكتروني ليصف الشيخ الجليل سلمان العودة بالإرهابي!

فعلا"..رمتني بدائها وإنسلت#سننقذ_سلمان_العودة — Haytham Abokhalil (@haythamabokhal1) July 28, 2019

وكان “العودة” و”عوض القرني” و”علي العمري” من بين دعاة بارزين، اعتقلتهم السلطات السعودية، في سبتمبر/أيلول 2017، وسط مطالب من شخصيات ومنظمات دولية وإسلامية بإطلاق سراحهم.

ومر “العودة” خلال اعتقاله، بظروف مروعة، بينها الاحتجاز المطول قبل المحاكمة، والحبس الانفرادي لشهور، والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي.

وتعتبر مجموعات حقوقية دولية بأن “العودة”، وغيره من الدعاة الذين تحاكمهم المحكمة المختصة بمكافحة الإرهاب قد سجنوا لممارستهم حق التعبير.

وقبل أسابيع، تواترت أنباء عن اعتزام السعودية تنفيذ أحكام بإعدام الدعاة الثلاث، وهو ما لم تؤكده أو تنفه الرياض رسميا.