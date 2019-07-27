مصادر موثوقة تكشف حقيقة رسالتين “أمريكية وبريطانية” حملهما الوزير “بن علوي” إلى إيران

نقلت قناة “الميادين” عن مصادر وصفتها بالموثوقة نفيها صحة الانباء عن رسالتين أميركية وبريطانية حملهما الوزير يوسف بن علوي لطهران.

واكدت المصادر -وفقاً للميادين- ان “بن علوي” لم يحمل رسالة من مستشار الرئيس الأميركي جاريد كوشنير للحكومة الإيرانية.

وكان حساب “نادي المراسلين الشباب” على “تويتر” والتابع للتلفزيون الإيراني ذكر أن الوزير “بن علوي”، حمل رسالتين هامتين من لندن وواشنطن إلى طهران خلال زيارته الرسمية السبت.

وذكر الموقع أن الرسالة البريطانية عرضت على إيران الإفراج عن ناقلة النفط البريطانية مقابل الإفراج عن الناقلة الإيرانية المحتجزة قبالة جبل طارق “بعدها بساعات”.

واشتملت البرقية الثانية المرسلة من واشنطن على مقترح من جاريد كوشنر، يفيد بأن واشنطن ستفرج بواسطة عمان عن أموال إيرانية مجمدة، مقابل تراجع إيران عن موقفها إزاء “صفقة القرن”.

والتقى “بن علوي” السبت بنظيره الإيراني جواد ظريف، وعدد من المسؤولين الإيرانيين .

واستعرض ظريف وبن علوي خلال محادثاتهما بطهران مجالات التعاون والعلاقات بين ايران وسلطنة عمان، وأكدا على اهمية استمرار المشاورات بين طهران ومسقط، وتبادلا وجهات النظر حول آخر التطورات الاقليمية والدولية.

في الإطار ذاته، أكد امين المجلس الاعلى للامن القومي، السبت، ان على جميع الدول ان القوانين الدولية للملاحة من اجل الحفاظ على السلامة، مؤكداً أن بلاده في هذا المجال لا تفرق بين الدول.

ولدى استقباله يوسف بن علوي، أكد شمخاني على النهج الثابت لإيران في متابعة العلاقات المبنية على ضبط النفس والتفاهم مع الجيران.

وقال شمخاني: “ان بعض دول المنطقة ومن خلال اجراءات وتصرفاتها المستعجلة والمتكبرة، قضت الى أرضيات التفاهم والحوار، كما وضعت امكانية إدارة الازمات الاقليمية أمام تحديات جادة”.

وطالب شمخاني المجتمع الدولي بـ”وقف العدوان السعودي الإماراتي على اليمن”.

واعتبر أنّ إيقاف طهران السفينة البريطانية كان قانونيا ولحفظ سلامة الملاحة.

