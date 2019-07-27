مستشار “بن زايد” جُنّ من وجود “بن علوي” في إيران لإطفاء شرارة النّار التي يحاول أقزام السياسة بالخليج إشعالها!

يبدو أن الزيارة التي بدأها وزير خارجية سلطنة عمان، يوسف بن علوي، إلى العاصمة الإيرانية طهران، حاملاً خلالها رسالة السلام والحكمة من السلطنة، لإطفاء شرارة النار التي يحاول “أقزام” السياسة وصغار العقول إشعالها في الخليج دون إدراكٍ للعواقب، قد أزعجت الإمارات.

وفي هذا السياق، خرج مستشار ولي عهد أبوظبي، الإكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله، منتقداً زيارة يوسف بن علوي، إلى طهران، لبحث آخر التطورات الإقليمية الجارية في المنطقة.

وقال في تغريدةٍ له نشرها في حسابه بـ”تويتر” وتابعتها “وطن”: “معالي #يوسف_بن_علوي في طهران في وقت تجر ايران المنطقة والعالم نحو هاوية مواجهة عسكرية ربما كانت هي اكبر الخاسرين منها”.

معالي #يوسف_بن_علوي في طهران في وقت تجر ايران المنطقة والعالم نحو هاوية مواجهة عسكرية ربما كانت هي اكبر الخاسرين منها. pic.twitter.com/Hsu5gW2NWP — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) July 27, 2019

والتقى “بن علوي” السبت بنظيره الإيراني جواد ظريف، وعدد من المسؤولين الإيرانيين .

واستعرض ظريف وبن علوي خلال محادثاتهما بطهران مجالات التعاون والعلاقات بين ايران وسلطنة عمان، وأكدا على اهمية استمرار المشاورات بين طهران ومسقط، وتبادلا وجهات النظر حول آخر التطورات الاقليمية والدولية.

في الإطار ذاته، أكد امين المجلس الاعلى للامن القومي، السبت، ان على جميع الدول ان القوانين الدولية للملاحة من اجل الحفاظ على السلامة، مؤكداً أن بلاده في هذا المجال لا تفرق بين الدول.

ولدى استقباله يوسف بن علوي، أكد شمخاني على النهج الثابت لإيران في متابعة العلاقات المبنية على ضبط النفس والتفاهم مع الجيران.

وقال شمخاني: “ان بعض دول المنطقة ومن خلال اجراءات وتصرفاتها المستعجلة والمتكبرة، قضت الى أرضيات التفاهم والحوار، كما وضعت امكانية إدارة الازمات الاقليمية أمام تحديات جادة”.

وطالب شمخاني المجتمع الدولي بـ”وقف العدوان السعودي الإماراتي على اليمن”.

واعتبر أنّ إيقاف طهران السفينة البريطانية كان قانونيا ولحفظ سلامة الملاحة