مطار مسقط الدولي
مطار مسقط الدولي
حياتنا

شاهد| إشادة واسعة بإدارة مطار مسقط بعد وضع هذا الحديث النبوي في مدخل صالة الاستقبال

كتب وطن
0

أشاد عُمانيون بموقع التواصل تويتر بإدارة ، عقب استجابتها لمطالب النشطاء وإعادة وضع اللوحة الجدارية التي كانت تزين القديم بالحديث النبوي “لَوْ أَنَّ أَهْلَ عُمَانَ أَتَيْتَ مَا سَبُّوكَ وَلَا ضَرَبُوكَ”.

ونشرت صفحة مطارات في “تويتر”، تغريدة كتبت فيها: “صباح الخير من‫ مطار مسقط الدولي‬ الذي ازداد شموخا بحديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن أهل هذه البلاد الطيبة”.

وتفاعل عدد من المغردين العُمانيين مع إرجاع اللوحة تعبيرا عن الامتنان لإجراءات المطار.

وتوجه الكاتب العُماني المعروف حمد بن سالم بالشكر للوزير الدكتور أحمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات على هذا التفاعل مع مقترحات الجمهور.

وقال في تغريدة له رصدتها (وطن):”فعلاً هذه أفضل وأرقى عبارة ترحيب عن أشرف رسول مرسل صفة وصف فيها أهل عُمان وهو يعلم إن أهل عُمان لن يغيروا سلوكهم إلا إلى الأحسن”

قد يعجبك ايضا
الهدهد

هكذا أخرس عُمانيون البذيء الإماراتيّ “المزروعي” بعد تطاوله على الوزير…

الهدهد

حمد المزروعي يتطاول على وزير خارجية سلطنة عُمان في تغريدة “خبيثة”:…

الهدهد

حساب كويتي “مجهول” يسيء لسلطنة عُمان ويتطاول على السلطان قابوس..…

حياتنا

“بين الحياة والموت” .. موظفة عُمانية بشركة كبيرة تصاب بجلطة دماغية ومغرّد…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.