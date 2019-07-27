شاهد| إشادة واسعة بإدارة مطار مسقط بعد وضع هذا الحديث النبوي في مدخل صالة الاستقبال

أشاد عُمانيون بموقع التواصل تويتر بإدارة مطار مسقط الدولي، عقب استجابتها لمطالب النشطاء وإعادة وضع اللوحة الجدارية التي كانت تزين مطار مسقط الدولي القديم بالحديث النبوي “لَوْ أَنَّ أَهْلَ عُمَانَ أَتَيْتَ مَا سَبُّوكَ وَلَا ضَرَبُوكَ”.

ونشرت صفحة مطارات عمان في “تويتر”، تغريدة كتبت فيها: “صباح الخير من‫ مطار مسقط الدولي‬ الذي ازداد شموخا بحديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن أهل هذه البلاد الطيبة”.

صباح الخير من #مطار_مسقط_الدولي ☀✈️

الذي ازداد شموخًا بحديث سيدنا محمد صلَّى الله عليه وسلم عن أهل هذه البلاد الطيبة:

"لو أنَّ أهل عُمانَ أتيْت، ما سبُّوك ولا ضربوك."

صدق رسول الله صلّى الله عليه وسلم.



مرحبا بكم في وطن السَّلام،#سلطنة_عمان 🇴🇲❤️ pic.twitter.com/NI9odHi4Nh — مطارات عُمان (@OmanAirports) July 27, 2019

وتفاعل عدد من المغردين العُمانيين مع إرجاع اللوحة تعبيرا عن الامتنان لإجراءات المطار.

لوحة جميلة

تليق باسم عماننا الحبيبة



مرحبا بكم في وطن السلام سلطنة عمان



🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲 pic.twitter.com/8zvYSxHrfB — هيثم الرااقي (@U7FyleGO2kOuSHZ) July 27, 2019

صدق الله العظيم في قولة لرسول الله صلى علية وسلم فعلآ أفضل بقاع الأرض ناسها طيبة كريمة يارب احفضها والسلطان قابوس عزة اللة وعافاة عمل مالم تعملة زعماء العرب أمن الدولة وأسعد شعبة — العميدركن…عارف (@It80a2QdRbY4lP4) July 27, 2019

وتوجه الكاتب العُماني المعروف حمد بن سالم بالشكر للوزير الدكتور أحمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات على هذا التفاعل مع مقترحات الجمهور.

وقال في تغريدة له رصدتها (وطن):”فعلاً هذه أفضل وأرقى عبارة ترحيب عن أشرف رسول مرسل صفة وصف فيها أهل عُمان وهو يعلم إن أهل عُمان لن يغيروا سلوكهم إلا إلى الأحسن”

🌿شكراً جزيلا معالي الوزير الدكتور أحمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات على هذا التفاعل مع مقترحات الجمهور وفعلاً هذه أفضل وأرقى عبارة ترحيب عن أشرف رسول مرسل صفة وصف فيها أهل عُمان وهو يعلم إن أهل عُمان لن يغيروا سلوكهم إلا إلى الأحسن🌿 — كاتب/حمد بن سالم 🇴🇲 {23 يوليو يوم نهضة عُمان} (@HSalalawi) July 27, 2019

تحية شكر وتقدير للاخوة القائمين في مطار مسقط على جهودهم في ابراز واجهة #عُمان بأزهى حلتها — هيثم السيابي (@haitham5515) July 27, 2019

رفع الله قدركم لهاذا الإنجاز العظيم رائع جدا في الحقيقة 🌿 — سلطان الهنائي (@sultanhinai) July 27, 2019

ماشاء الله

خطوة مباركة وموفقة من إدارة #مطار_مسقط_الدولي

إبراز الحديث الشريف لرسول الله صل الله عليه وسلم في أهل #عمان باللغتين العربية و الإنجليزية أمر يوحي للزائر بالإطمئنان 💫 — يعقوب السيابي 🇴🇲 (@yaqoub155) July 27, 2019

لوحة جميلة في مكان دولي تحمل كلام خير البشر في أجمل بلد🇴🇲 — بن علي (@albuwaiqi77) July 27, 2019

لوحة جميلة، ومطار مسقط هو الواجهة الأولى للمسافر و الزائر للسلطنة — Azzan_alabri (@azzan_alabri) July 27, 2019