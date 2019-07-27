شاهد| إشادة واسعة بإدارة مطار مسقط بعد وضع هذا الحديث النبوي في مدخل صالة الاستقبال
أشاد عُمانيون بموقع التواصل تويتر بإدارة مطار مسقط الدولي، عقب استجابتها لمطالب النشطاء وإعادة وضع اللوحة الجدارية التي كانت تزين مطار مسقط الدولي القديم بالحديث النبوي “لَوْ أَنَّ أَهْلَ عُمَانَ أَتَيْتَ مَا سَبُّوكَ وَلَا ضَرَبُوكَ”.
ونشرت صفحة مطارات عمان في “تويتر”، تغريدة كتبت فيها: “صباح الخير من مطار مسقط الدولي الذي ازداد شموخا بحديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن أهل هذه البلاد الطيبة”.
وتفاعل عدد من المغردين العُمانيين مع إرجاع اللوحة تعبيرا عن الامتنان لإجراءات المطار.
وتوجه الكاتب العُماني المعروف حمد بن سالم بالشكر للوزير الدكتور أحمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات على هذا التفاعل مع مقترحات الجمهور.
وقال في تغريدة له رصدتها (وطن):”فعلاً هذه أفضل وأرقى عبارة ترحيب عن أشرف رسول مرسل صفة وصف فيها أهل عُمان وهو يعلم إن أهل عُمان لن يغيروا سلوكهم إلا إلى الأحسن”