“بين الحياة والموت” .. موظفة عُمانية بشركة كبيرة تصاب بجلطة دماغية ومغرّد يكشف ما حدث لها بالتفصيل

كشف مغرد عُماني، عن تعرض موظفة عُمانية بإحدى الشركات الكبيرة في السلطنة لجلطة دماغية بسبب تكرار سوء معاملتها من قبل إدارة الشركة، فيما دعا مغردون وزارة الصحة لفتح تحقيق بهذا الحادث.

وذكر المغرد سلطان المحروقي في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) ولاقت تفاعلا واسعا، أن موظفة عمانية أصيبت بجلطة دماغية بسبب تكرر سوء معاملة الإدارة لها في أحد الشركات الكبيرة بالسلطنة، ودخلت المستشفى وهي بين الوفاة والإصابة بالشلل.

موظفة عمانية تصاب بجلطة دماغية بسبب تكرر سوء معاملة الإدارة لها في أحد الشركات الكبيرة بالسلطنة، وتدخل المستشفى وهي بين الوفاة والإصابة بالشلل.



ألا يجب #إقالة_ومحاسبة_المتسببين_ومقاضاتهم وكذلك الإدارة العليا؟

هل أصبحت حياة وأرواح الموظفين تحت رحمة هؤلاء؟ — Sultan AL Mahrouqi (@sultan8822) July 24, 2019

وتساءا غاضبا:”ألا يجب إقالة ومحاسبة المتسببين ومقاضاتهم وكذلك الإدارة العليا؟.هل أصبحت حياة وأرواح الموظفين تحت رحمة هؤلاء؟”.

وأوضح المغرد العُماني في التفاصيل، أن الموظفة تمت إساءة معاملتها من قبل أحد المسؤولين، وبعد أن طفح بها الكيل ذهبت لتشتكي مع الرئيس التنفيذي ووجدته في اجتماع وعلم ذلك المسؤول بذهابها للشكوى ربما عن طريق أعوانه ويستلمها مرة أخرى في نفس اليوم لتسقط أرضا ويتم إسعافها للمستشفى وهي في حالة حرجة.

كما أخبرني ناقل الخبر

أن الموظفة تمت إساءة معاملتها من قبل أحد المسؤولين، وبعد أن طفح بهاالكيل ذهبت لتشتكي مع الرئيس التنفيذي ووجدته في إجتماع وعلم ذلك المسؤول بذهابها للشكوى ربما عن طريق أعوانه ويستلمها مرة أخرى في نفس اليوم لتسقط أرضا ويتم إسعافها للمستشفى وهي في حالة حرجة — Sultan AL Mahrouqi (@sultan8822) July 24, 2019

وأثارت هذه المعلومات التي لم يتسن لـ(وطن) التأكد من صحتها من مصدر مستقل كما يصدر أي تعليق رسمي في هذا الشأن من قبل المسؤولين حتى اللحظة، أثارت غضب العُمانيين الذين طالبوا بفتح تحقيق والوقوف على ملابسات هذا الحادث.

لا حوله ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ بالله من التسلط يجب المحاسبة ان ثبت ذلك وبأي حق المدير او غيره يصرخ في وجه الموظف — هديب الغداني (@hudaib944) July 24, 2019

بتقوم ان شاءالله مشكلتنا العمانين خله علي الله وقضاء وقدر ونعم بالله لكن الواحد ياخذ حقة واذا اخذ كل واحد حقة بيسحب المتسبب الف حساب قبل ان يقدم علي فعلته ولا احد فوق القانون — أبو اليقظان الراشدي (@RVhcWZUBcm1WiW8) July 24, 2019

وعلق أحد المغردين بقوله أنه إذا ثبت أن الإصابة بالجلطة نتيجة سوء المعاملة فلابد من اتخاذ الإجراء القانوني الرادع، وعلى ان يتم ذلك بأسرع وقت ممكن فهذا أمر جلل ومصاب عظيم لا يسكت عنه.

اذا ثبت أن الإصابة بالجلطة نتيجة سوء المعاملة لابد من اتخاذ الإجراء القانوني الرادع …. وعلى ان يتم ذلك بأسرع وقت ممكن .



هذا أمر جلل ومصاب عظيم لا ينسكت عنه — احمد الشكيلي (@AhmedShukaily) July 24, 2019

وطالب آخرون المحروقي بذكر اسم الشركة المقصودة ونشر معلومات أكثر عن هذه السيدة، لمطالبة الحكومة بالتدخل.

نريد حق ونسمي الشركه باسمها ما نقدر فقط شركه كبيره 👌🏻 — Masoud Alhabsi (@AlhabsiMasoud) July 24, 2019

طيب عاد نبا نعرف أسم الشركة ، بسنا من الألغاز — ѕαℓєн αℓмαzι∂ι 🇴🇲 (@ALMAZIDI93) July 24, 2019

وكتب مغرد:”حتى الهاشتاق فيه نوع من التحفظ ؟ نريد نعرف اسم الشركه و من هم المتسببين”

حتى الهاشتاق فيه نوع من التحفظ ؟ نريد نعرف اسم الشركه و من هم المتسببين — منذر الهنائي (@malhinai77) July 24, 2019