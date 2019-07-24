“بين الحياة والموت” .. موظفة عُمانية بشركة كبيرة تصاب بجلطة دماغية ومغرّد يكشف ما حدث لها بالتفصيل
كشف مغرد عُماني، عن تعرض موظفة عُمانية بإحدى الشركات الكبيرة في السلطنة لجلطة دماغية بسبب تكرار سوء معاملتها من قبل إدارة الشركة، فيما دعا مغردون وزارة الصحة لفتح تحقيق بهذا الحادث.
وذكر المغرد سلطان المحروقي في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) ولاقت تفاعلا واسعا، أن موظفة عمانية أصيبت بجلطة دماغية بسبب تكرر سوء معاملة الإدارة لها في أحد الشركات الكبيرة بالسلطنة، ودخلت المستشفى وهي بين الوفاة والإصابة بالشلل.
وتساءا غاضبا:”ألا يجب إقالة ومحاسبة المتسببين ومقاضاتهم وكذلك الإدارة العليا؟.هل أصبحت حياة وأرواح الموظفين تحت رحمة هؤلاء؟”.
وأوضح المغرد العُماني في التفاصيل، أن الموظفة تمت إساءة معاملتها من قبل أحد المسؤولين، وبعد أن طفح بها الكيل ذهبت لتشتكي مع الرئيس التنفيذي ووجدته في اجتماع وعلم ذلك المسؤول بذهابها للشكوى ربما عن طريق أعوانه ويستلمها مرة أخرى في نفس اليوم لتسقط أرضا ويتم إسعافها للمستشفى وهي في حالة حرجة.
وأثارت هذه المعلومات التي لم يتسن لـ(وطن) التأكد من صحتها من مصدر مستقل كما يصدر أي تعليق رسمي في هذا الشأن من قبل المسؤولين حتى اللحظة، أثارت غضب العُمانيين الذين طالبوا بفتح تحقيق والوقوف على ملابسات هذا الحادث.
وعلق أحد المغردين بقوله أنه إذا ثبت أن الإصابة بالجلطة نتيجة سوء المعاملة فلابد من اتخاذ الإجراء القانوني الرادع، وعلى ان يتم ذلك بأسرع وقت ممكن فهذا أمر جلل ومصاب عظيم لا يسكت عنه.
وطالب آخرون المحروقي بذكر اسم الشركة المقصودة ونشر معلومات أكثر عن هذه السيدة، لمطالبة الحكومة بالتدخل.
وكتب مغرد:”حتى الهاشتاق فيه نوع من التحفظ ؟ نريد نعرف اسم الشركه و من هم المتسببين”