ضاحي خلفان يهاجم ترامب بعد أن حلب الإمارات وتركها تواجه مصيرها: أسد على العرب أرنب أمام إيران

شن نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان، هجوما عنيفا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد تخليه عن السعودية والإمارات وتركهما بمفردهما أمام إيران في المواجهة.

ودون “خلفان” في تغريدته التي رصدتها (وطن) على حسابه الرسمي بتويتر ما نصه:”لماذا كان ترامب اسدا على العرب وامسى ارنبا امام ايران ؟”

لماذا كان ترامب اسدا على العرب وامسى ارنبا امام ايران ؟ — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 22, 2019

وأثارت تغريدة الرجل المقرب من محمد بن زايد سخرية واسعة بين متابعيه، ورد عليه المحلل السياسي محمد راجح عويس:”ترامب مش اسد عرب ترمب هم النعاج يا رفيق”

ونشر آخر صورة ولي عهد ابوظبي محمد بن زايد وعلق عليها:”لان هذا الأهوج حارب الشعوب العربية وتأمر عليها”

لان هذا الأهوج حارب الشعوب العربية وتأمر عليها pic.twitter.com/JY2IQJLwY5 — أسرار و.حقائق⁦🗺🕋🕌🌙🔭 (@asrarhaqeaq) July 22, 2019

ونصحه ثالث بتوجيه هذا السؤال لحكام العرب وليس للمغردين.

عليك توجيه هذا السؤال لحكام العرب ليس للمغردين — متابع (@Moutaba221) July 22, 2019

وتشهد منطقة الخليج تصعيدا خطيرا بين الولايات المتحدة ودول عربية من بينها السعودية والإمارات من جهة وإيران من جهة أخرى، حيث أسقطت طهران طائرة أمريكية مسيرة، وأمر ترامب بشن هجمات جوية ردا على ذلك، ثم ألغى العملية قبل دقائق فقط من شنها.

وتغيرت نبرت ترامب بعدها تجاه إيران وتوقف عن تهديداته ودعا إيران للصلح، فيما اعتبرت السعودية والإمارات ذلك تخل عنها وكشف لظهرها أمام إيران بعد أن حلبها ترامب بزعم حمايتها من الخطر الإيراني.