السعودي محمد سعود وحاخام اسرائيلي
السعودي محمد سعود وحاخام اسرائيلي
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“شاهد” المطبع السعودي “لم يستح على دمه” بعد طرده من الأقصى بل التقى أكبر المحرضين على هدم المسجد وإقامة الهيكل المزعوم

كتب خاص "وطن"
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إعتقلت الشرطة الإسرائيلية 3 فلسطينيين بشبهة المشاركة في الاعتداء على الشاب السعودي داخل الحرم القدسي الشريف أمس.

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، الثلاثاء، في مدينة القدس المحتلة، ثلاثة فلسطينيين قالت مصادر إسرائيلية انهم متورطين في طرد “مطبع” سعودي من المسجد خلال زيارة له أمس الاثنين.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت الثلاثاء، ثلاثة مقدسيين بتهمة مهاجمة الناشط السعودي داخل باحات المسجد الأقصى، خلال الزيارة التي قام بها الاثنين، على هامش زيارته إلى إسرائيل، التي شملت لقاء عدد من المسئولين ضمن وفد إعلامي عربي تطبيعي، بدعوة من الخارجية الإسرائيلية.

وزف السياسي الاسرائيلي جاي معيان الخبر فرحاً في تغريدة رصدتها “وطن”، قائلاً :” إعتقلت الشرطة الإسرائيلية 3 فلسطينيين بشبهة المشاركة في الاعتداء على الشاب السعودي داخل الحرم القدسي الشريف أمس “.

وكان عدد من شبان وأطفال المدينة المحتلة، طردوا “المطبع” السعودي من باحات المسجد الأقصى، ومنعوه من دخول المسجد، بعد أن أجبروه على المغادرة.

وأظهرت لقطات مصورة التقطت بكاميرات هواتف نقالة، شبان من المدينة وهو يكيلون الشتائم لـ “المطبع” محمد سعود، كونه وصل إلى المسجد بدعوة من إسرائيل.

وظهر “المطبع” وهو يخرج مهرولا من أحد بوابات الأقصى، بعد أن قام عدد من الأطفال بـ “البصق” على وجهه، فيما قام شبان بإلقاء كراسي بلاستيكية صوبه.

وكان هذا “المطبع” ظهر مؤخرا في تسجيل مصور، وهو يمتدح إسرائيل.

وبعد الحادثة الشهيرة التي أثارت جدلاً واسعاً، لم يستح محمد سعود، على نفسه بل التقى مع الحاخام الصهيوني المتطرف يهودا غليك أمام مبنى الكنيست بالقدس المحتلة.

يعد الحاخام أكبر المحرضين على إقتحامات #المسجد_الأقصى والدعوة إلى هدمه وبناء الهيكل المزعوم

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