بعد وعده بأن لا تكون المهرة مصدر تهديدٍ لعُمان .. “شاهد” الشيخ الحريزي يهدد بردع مليشيات السعودية

نقلت وسائل إعلام يمنية عن اللجنة المنظمة لاعتصام المهرة، تأكيدها على الاستمرار والتصعيد السلمي في الأيام القليلة القادمة حتى يتم الاستجابة لجميع المطالب ورحيل القوات السعودية من المهرة.

وناقشت اللجنة المنظمة لاعتصام أبناء المهرة السلمي، الاحد، الوضع الأمني المتردي في المحافظة وسبل المعالجات في ظل تواجد المليشيات المنتشرة بغطاء حكومة هادي والمدعومة من القوات السعودية.

من جانبه قال الشيخ علي سالم الحريزي، وكيل محافظة المهرة السابق، أن أبناء المهرة سيقومون بإجراءات لردع مليشيات السعودية التي تعبث في محافظة المهرة.

الشيخ علي سالم الحريزي: أبناء المهرة جاهزون لردع مليشيات السعودية.. والقبائل المهرية ستحتشد من كافة المديريات إلى عاصمة المحافظة مدينة الغيظة في الأيام المقبلة. pic.twitter.com/O6pLgPS6xq — المركز الإعلامي في المهرة (@Media_Center11) July 21, 2019

وأشار الحريزي، في مداخلة له على قناة “الجزيرة” أن قبائل المهرة ستحتشد إلى مدينة الغيضة، وسنقوم بتشكيل حراسات في جميع الأحياء لحماية المواطنين من عبث المليشيات.

ولفت وكيل المهرة السابق إلى أن السعودية ومليشياتها نسفت دور القضاء في المحافظة من خلال مداهمة منازل الموطنين، واختطاف الصحافيين وترويع المدنيين.

واعتبر أن التصعيد من قبل السعودية وأدواتها في المهرة، يأتي رداً على الفعالية الكبرى التي احتضنتها مدينة الغيضة والتي أرسلت رسائل للداخل والخارج بأن أبناء المهرة يرفضون وجود القوات السعودية على أرضهم باعتبارها قوات محتلة.

واستنكر الحريزي، التصريحات التي وردت في وكالة سبأ التابعة لحكومة هادي والتي وردت على لسان مصدر مسؤول في الحكومة، هاجم فيها المعتصمين السلميين من أبناء المهرة المناهضين للتواجد السعودي في المحافظة.

وقال الحريزي، أننا لن نستغرب من التصريحات التي تأتي في القنوات والوكالات التابعة لحكومة هادي، لأن من يديرها المخابرات السعودية.