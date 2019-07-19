هكذا تستقبل السعودية موسم الحج! .. فيديوهات فاضحة لفتيات شبه عاريات يرقصن مع شبان في جدة برضى “بن سلمان”!

تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعيّ، مقطعاً مصوّراً، أثار موجة استياء وغضب واسع، لفتاة ترقص بزيّ رجال، خلال احتفال نظمته هيئة الترفيه التي يديرها تركي آل الشيخ المقرب من ولي العهد محمد بن سلمان.

ويظهر الفيديو، فتاةً بملابس جريئة ترقص بعدما حملها شاب على أكتافه، في الحفل الذي أقيم في جدة، حسبما قال متداولو الفيديو.

وفي الوقت الذي كانت ترقص فيه الفتاة على أكتاف ذلك الشاب، كان آخرون من حولهما يوثقون الفيديو والصور المشهد الفاضح.

"رقص فتاة بزي رجالي في #حفل_جده_الموسيقي"

الرقص والاختلاط والخمر في #موسم_جدة بدلا من الطواف والسعي والصلاة في موسم الحج

هكذا خطط بن سلمان لتغريب المجتمع و انشغال الشعب#هيئه_الترفيه_تمتهن_الحج باقامة هذه الحفلات و المواسم pic.twitter.com/G2nIX1KGrF — د. حنان العتيبي🇸🇦🇵🇸 (@Dr_Utaybi) July 19, 2019

كما نشر مغرّدون فيديو آخر من حفل جدة الموسيقي، ظهرت فيه فتاة بملاب فاضحة ترقص وسط حشد كبير من الشبان.

هذا الي كان يبيه تركي ال الشيخ !!!!

والله دنيا غريبة كيف يصير كذا ؟#حفل_جدة_الموسيقي #موسم_جدة pic.twitter.com/EUY22evONz — . (@llicxz) July 19, 2019

ورصدت “وطن” جانباً من ردود الفعل الغاضبة على المشهد اللاأخلاقي في جدة، والذي يُضاف إلى سلسلة مشاهد فاضحة سابقة بدأت منذ أن باشرت هيئة الترفيه السعودية في إقامة الحفلات الماجنة بالمملكة.

إصرار الحكومة السعودية على إقامة الحفلات الماجنة..

واستقبال العاهرات والساقطين لإحيائها في موسم الحج..

لدرجة أننا بدأنا نشاهد هذه المقاطع المسيئة والعفنة بكثرة👇

يؤكد أن هذه الحكومة تمتهن الحج..

وتريد طمس الهوية الإسلامية لبلاد الحرمينpic.twitter.com/59XkSphlpX — نحو الحرية (@hureyaksa) July 19, 2019

مَن يُصدِّق أن هذا الإنحلال في #بلاد_الحرمين، وبالتزامن مع بدء وصول الحجاج ؟!



لا حول ولا قوة إلا بالله pic.twitter.com/nwEqe6tj1g — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) July 19, 2019

كذا كثير ي جدة كذا كثير ي جدة pic.twitter.com/jFBGptOdpA — احمد (@mttiu9) July 19, 2019

ومنذ تقليص ولي العهد السعودي لصلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المملكة، واستحداث هيئة الترفيه، بدأت تنتشر مظاهر كانت تعتبر من المحرمات في المجتمع السعودي، لعل آخرها كان افتتاح “ديسكو جدة” واستقدام المعنية الإباحية التي أساءت للإسلام “نيكي ميناج” لإحياء حفل فني في السعودية في الـ18 من الشهر الجاري، والتي أعلنت لاحقاً الإنسحاب منه، وغيرها الكثير من المشاهد التي تدلل على سقوط المملكة.