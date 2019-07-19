هكذا تستقبل السعودية موسم الحج! .. فيديوهات فاضحة لفتيات شبه عاريات يرقصن مع شبان في جدة برضى “بن سلمان”!

تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعيّ، مقطعاً مصوّراً، أثار موجة استياء وغضب واسع، لفتاة ترقص بزيّ رجال، خلال احتفال نظمته هيئة الترفيه التي يديرها تركي آل الشيخ المقرب من ولي العهد محمد بن سلمان.
ويظهر الفيديو، فتاةً بملابس جريئة ترقص بعدما حملها شاب على أكتافه، في الحفل الذي أقيم في جدة، حسبما قال متداولو الفيديو.
وفي الوقت الذي كانت ترقص فيه الفتاة على أكتاف ذلك الشاب، كان آخرون من حولهما يوثقون الفيديو والصور المشهد الفاضح.
كما نشر مغرّدون فيديو آخر من حفل جدة الموسيقي، ظهرت فيه فتاة بملاب فاضحة ترقص وسط حشد كبير من الشبان.
ورصدت “وطن” جانباً من ردود الفعل الغاضبة على المشهد اللاأخلاقي في جدة، والذي يُضاف إلى سلسلة مشاهد فاضحة سابقة بدأت منذ أن باشرت هيئة الترفيه السعودية في إقامة الحفلات الماجنة بالمملكة.
ومنذ تقليص ولي العهد السعودي لصلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المملكة، واستحداث هيئة الترفيه، بدأت تنتشر مظاهر كانت تعتبر من المحرمات في المجتمع السعودي، لعل آخرها كان افتتاح “ديسكو جدة” واستقدام المعنية الإباحية التي أساءت للإسلام “نيكي ميناج” لإحياء حفل فني في السعودية في الـ18 من الشهر الجاري، والتي أعلنت لاحقاً الإنسحاب منه، وغيرها الكثير من المشاهد التي تدلل على سقوط المملكة.