“شاهد” فايز أبو شمالة يمسح الأرض بإعلامي سعودي متصهين اعتبر اليهود أشرف وأقرب له من الفلسطينيين

شن الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني فايز أبو شمالة، هجوما عنيفا على السعودي رواف ابن السعين الذي يعرف نفسه على إنه أديب وشاعر وإعلامي سابق، بعد شتمه للفلسطينيين واعتباره اليهود أقرب له من الفلسطينيين وأشرف منهم في تصريحات فجرت موجة غضب واسعة قبل أيام.

وقال “أبوشمالة” في مداخلة له على قناة “الجزيرة” إن هذا الصوت النشاز ـ يقصد السعين ـ لا يمت للعرب بصلة ولا يمت لتاريخ الجزيرة العربية بصلة ولا يعبر عن وجدان الشعوب العربيةالتي دفعت من أموالها ودمائها فداء للقضية الفلسطينية.

وشدد الكاتب الفلسطيني على أن المدعو رواف بن السعين إنما خرج بهذه التصريحات جاء لأهداف شخصية حيث أراد أن يُشهر نفسه من خلال هذا الفيديو، وأن يطبل لسياسات ولي العهد السعودي التطبيعية كما أراد أن يكسب ود اليهود ليستفيد من علاقاتهم.

وأثارت كلمات أبوشمالة جنون الإعلامي السعودي، الذي أعاد نشر مداخلة الكاتب الفلسطيني على صفحته بتويتر، وهاجمه بالسب والقذف كعادة الذباب السعودي.

د.فايز ابو شماله المخرف الجاهل يقول اني لا امت للعرب بصله ونسي هذا الابله ان قبيلتي قدمت 200 الف مقاتل في وقت ابوه باع ارضه ومزرعته لليهود اسمع الحماقه والجهل والتخريف ،

انا عنزي من بني وائل يابقايا الرومان انت اللي مالك بالعروبه عرق يابو شماله pic.twitter.com/BT4VEsPg1H — رواف ابن السعين (@rwoafalsoain) July 16, 2019

وكان السعودي رواف ابن السعين الذي يعرف نفسه على إنه أديب وشاعر وإعلامي سابق، ظهر في كلمة مصورة بثها على صفحته بتويتر ورصدتها (وطن) يتطاول على الفلسطينيين ويكيل ضدهم الافتراءات والمزاعم بعد حرق صورة ابن سلمان في مظاهرات غاضبة بغزة رفضا للتطبيع.

ووصف “العسين” الفلسطنيين بالخنازير وسبهم بأقزع الألفاظ، وزعم أن الفلسطنيين ليسوا من العرب بل بقايا الشعوب، وعيرهم بالمساعدات السعودية قائلا:”هذا رد الفعل على 27 ألف ذبيحة و100 مليون دولار دخلوا حساباتكم وبيوتكم من المملكة”

حول مظاهرات الفلسطينيين الجديده ضد السعوديه واحراقهم لتمثال على هيئة ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان :

والمظاهره الثانيه بتهديد محمد بن سلمان،

وهو الرجل الذي عزهم وقدم لهم كل شيء كما فعل والده واعمامه من قبل pic.twitter.com/XJvOwcPYwH — رواف ابن السعين (@rwoafalsoain) July 9, 2019

وقال مانصه:”أنتم لستم من العرب أنتم بقايا الشعوب أشوريين كلبانيين شركس أرمن، واليهود أشرف منكم واقرب لنا منكم.”

ومنذ تولي محمد بن سلمان ولاية العهد أصبح التطبيع يستند على خطط سياسية وإعلامية مدروسة، ويقوم أساسا على تهيئة الرأي العام السعودي لتوجه علني مقبل نحو علاقات رسمية مع إسرائيل، واعتماد خطط إعلامية متدرجة وممنهجة لإحلال مفهوم التطبيع، ونزع صفة الممنوع عنه ليصبح متداولا وعاديا.