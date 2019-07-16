حكومة البحرين تتخبّط بعد ما كشفته الجزيرة وتُجبر عائلات على التبرّؤ من أبنائها.. وإعلامي قطري يوجّه لها رسالة

بعد الفضائح الخطيرة التي كشفها برنامج “ماخفي أعظم” على قناة “الجزيرة” القطرية، يبدو أنّ حكومة “جزيرة الريتويت” دفعت عائلاتٍ بحرينيّة، الى التبرؤ من أبنائها الذين ظهروا في البرنامج، وكشفوا حقائق صادمة.

وفي هذا السياق، تبرأت عائلة البلوشي البحرينية من أحد أفرادها “هلال البلوشي” لظهوره في البرنامج .

وقال البيان أن هشام توفي في وقت سابق، وأنه “خائن لوطنه وأهله”، مؤكدا على “ولاء العائلة لقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين، وانتمائها واعتزازها الوطني وتمسكها بالثوابت والقيم الوطنية”.

وتحدث برنامج “ما خفي أعظم” عن “مخطط سري نسقته المخابرات البحرينية عام 2003 مع قيادات تولت تجنيدها في تنظيم القاعدة بهدف اغتيال معارضين بارزين”.

وبث البرنامج تسجيلات سرية تتضمن شهادات لمنفذي المخطط الذي “وُضع بتكليف مباشر من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة”، بحسب قناة “الجزيرة”.

من جهته، دعا الإعلامي القطري المعروف جابر الحرمي، الحكومة البحرينية إلى التخلي عن أساليبها في التهديد والوعيد بعد بثّ البرنامج.

وقال: “واجهوا قناة الجزيرة بالوثائق والمستندات كما قدمت هي عملا احترافيا مهنيا ذا مصداقية عالية في برنامج ما خفي أعظم اللاعبون بالنار .. غير مستبعد بيان آخر من الجلاهمة يستنكرون ما جاء على لسان ياسر الجلاهمة .. وبيان ثالث ورابع ..”.

يا حكومة #البحرين ..

دعوكم من هذه الأساليب .. واجهوا قناة #الجزيرة بالوثائق والمستندات كما قدمت هي عملا احترافيا مهنيا ذا مصداقية عالية في برنامج #ما_خفي_أعظم #اللاعبون_بالنار ..

غير مستبعد بيان آخر من الجلاهمة يستنكرون ما جاء على لسان ياسر الجلاهمة .. وبيان ثالث ورابع .. pic.twitter.com/wBH9TuJGtZ — جابر الحرمي (@jaberalharmi) July 15, 2019

كما توقعت .. بيان آخر ..

حكومة #البحرين عاجزة عن مواجهة برنامج تلفزيوني ..

تدفع بعوائل من ظهروا ببرنامج #ما_خفي_أعظم #اللاعبون_بالنار بالتبرؤ من أبنائها ..

هروب من المواجهة .. pic.twitter.com/7uvZkb0AHA — جابر الحرمي (@jaberalharmi) July 15, 2019

وكانت عشيرة “آل بوفلاسة” في البحرين تبرأت مما كشفه ابنها محمد بوفلاسة لبرنامج “ما خفي أعظم”.

كما أعلنت عائلتا “الجلاهمة” و”البلوشي” في البحرين براءتهما من ابنيهما ياسر عذبي الجلاهمة و هشام هلال البلوشي بسبب ظهورهما في البرنامج.

وكان وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، هاجم قناة الجزيرة معتبراً أن ما بثته في البرنامج “أكاذيب واضحة ومغالطات فجة”، وما هو إلا حلقة جديدة من “سلسلة تآمر من دولة مارقة ضد مملكة البحرين وضد أمن واستقرار المنطقة بأسرها”.حسب زعمه