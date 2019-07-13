أيمن نور مصدوم من “صمت” أمير الكويت على اعتقال الإخوان تمهيدا لتسليمهم لمصر.. وهذه رسالته إليه

عبر السياسي المصري البارز والمرشح الرئاسي السابق الدكتور أيمن نور، عن صدمته من صمت أمير الكويت الشيخ صباح الجابر على اعتقال السلطات الكويتية لعناصر من جماعة الإخوان المصريين المقيمين في الكويت تمهيدا لتسليمهم لنظام السيسي بتهمة الإرهاب.

وقال “نور” في تغريدة له رصدتها (وطن) على حسابه بتويتر، إنه يعرف أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر وتشرف بلقاء شخصي معه عقب الاجتياح العراقي.

#الكويت_تقبض_على_خلية_اخوانية

أعرف أمير الكويت #الشيخ_صباح_الأحمد_الجابر

وتشرفت بلقاء شخصي معه عقب الاجتياح #العراقي

وهو رجل حكيم وعاقل

ولا اعرف كيف يقبل وهو الذي وقع على اتفاقية مناهضه التعذيب

ان يسلم أشخاص لنظام يدمن التعذيب — Ayman Nour (@AymanNour) July 13, 2019

وتابع موضحا:”وهو رجل حكيم وعاقل ولا أعرف كيف يقبل وهو الذي وقع على اتفاقية مناهضه التعذيب، أن يسلم أشخاص لنظام يدمن التعذيب”

وقالت جماعة الإخوان، في بيان رسمي، نقلته وكالة الأناضول إنها فوجئت ببيان وزارة الداخلية الكويتية يتحدث عن إلقاء القبض على عدد من المواطنين المصريين العاملين هناك واصفاً إياهم بأنهم “يشكلون خلية إرهابية من الإخوان المسلمين”.

وأكدت أن “الأفراد المقبوض عليهم هم مواطنون مصريون دخلوا دولة الكويت وعملوا بها وفق الإجراءات القانونية المتبعة والمنظمة لإقامة الوافدين بالكويت، ولم يثبت على أي منهم أي مخالفة لقوانين البلاد أو المساس بأمنها واستقرارها”.

وأوضحت أن “العالم الحر أجمع، وجمعيات حقوق الإنسان الدولية قد أدانوا أكثر من مرة تردي حالة حقوق الإنسان في مصر، كما أدانوا سياسة تلفيق التهم وإصدار الأحكام القضائية الجائرة الخالية من معايير العدالة القانونية؛ انتقاماً من معارضي النظام”.

وأشارت إلى أن الجماعة و”كثابت من ثوابت فكرها ومنهج عملها وسياساتها، تحرص دائماً على احترام نظم وقوانين البلاد التي يعمل أبناؤها فيها والمحافظة على أمن واستقرار المجتمعات التي يعيشون فيها”.

ونوهت أن الجماعة “تدرك يقينا مكانة دولة الكويت المعروفة عبر تاريخها بمواقفها وتعاملها الموضوعي والعادل مع كل من يقيم على أرضها، ويثمنون دائماً مواقفها المشرفة حيال أحداث المنطقة ومناصرتها الدائمة لقضاياها العادلة، والترفع عن المشاركة في أي سياسات مُجحفة بحقوق الشعوب، والتزام قيم العدل والإنصاف وحماية الحقوق، مما جعلها تحتل مكانة مرموقة بين الدول وأكسبها احترام الشعوب”.

وشددت على أن “الجماعة قيادةً وأعضاءً تؤكد حرصها الكامل على أمن واستقرار الكويت واحترامها لدستورها وقوانينها، وهي على ثقة تامة بعدالة ونزاهة تعامل السلطات الكويتية مع الأشخاص المقبوض عليهم”.

وطالبت بعدم تسليم المقبوض عليهم للسلطات المصرية خشية تعرضهم لـ”ظلم واضطهاد ومعاملات غير إنسانية”.