عميد المخابرات القطريّة شاهين السليطي يلقّن “قرقاش” درساً قاسياً بعد تطاوله على أمير قطر

رد العميد المتقاعد بالمخابرات القطرية، شاهين السليطي، على تهجّم وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، على أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني؛ بسبب نجاح زيارته الأخيرة لواشنطن ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان “قرقاش” كتب تغريدة على “تويتر” الجمعة، زعم فيها أن: “زيارة الشيخ تميم إلى واشنطن جاءت بعكس المرجو منها فالانسلاخ عن المحيط مكلف وشعار السيادة لا يحفظه هدر السيادة، حقائق لن تغطيها مبالغات إعلامية أو استثمارية أو انفاق سخي على القواعد، سياسة الأب بلعبها على التناقضات سقطت والإبن يدفع الثمن ماديا ومعنويا”.

زيارة الشيخ تميم إلى واشنطن جاءت بعكس المرجو منها فالانسلاخ عن المحيط مكلف وشعار السيادة لا يحفظه هدر السيادة، حقائق لن تغطيها مبالغات إعلامية أو استثمارية أو انفاق سخي على القواعد، سياسة الأب بلعبها على التناقضات سقطت والإبن يدفع الثمن ماديا ومعنويا. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 12, 2019

وجاء في رد “السليطي” على “قرقاش”: “السيادة ليست شعار إنما افعال تحتاج الى رجال اهل صملة [أهل شدة وصلابة]”.

وتابع العميد السليطي: “قطر أعطتكم دروساً وعبر في قضية التمسك بالسيادة وقضت على احلام السفيه جرو ابوظبي [في إشارةٍ منه الى ولي عهد الإمارة محمد بن زايد]”. على حدّ قوله

وتساءل: “أَي محيط هذا الذي تتحدث عنه وأنتم منه القائم على الغدر والخيانة . الحقائق والفضائح فعلاً بانت ولن تغطيها قراقيشكم وعند جورج نادر الخبر اليقين”.

السيادة ليست شعار إنما افعال تحتاج الى رجال اهل صملة.

قطر اعطتكم دروس وعبر في قضية التمسك بالسيادة وقضت على احلام السفيه جرو ابوظبي.

اَي محيط هذا الذي تتحدث عنه وأنتم منه القائم على الغدر والخيانة

الحقائق والفضائح فعلاً بانت ولن تغطيها قراقيشكم وعند #جورج_نادر الخبر اليقين https://t.co/wIJEXrVvYs — شاهين السليطي (@shaheensulaiti) July 12, 2019

ويوم الثلاثاء الماضي، استقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في مستهل قمة بين البلدين شهدت توقيع اتفاقيات تعاون وبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في الجوانب العسكرية والسياسية والاقتصادية.

وقال الرئيس الأميركي إن أمير قطر قائد يحظى بالاحترام في منطقة مهمة من العالم، ووصفه بالصديق العظيم والشريك الرائع. وأضاف “نقدر التعاون العسكري مع قطر”.

وحول التعاون العسكري، ذكّر الرئيس الأميركي بأن “قاعدة العديد في قطر مميزة ومن أهم القواعد العسكرية”. وأضاف “قطر أنشأت واحدة من أعظم القواعد العسكرية في العالم وطورتها”.

من جانبه دعا أمير قطر الرئيس الأميركي لزيارة قطر وقاعدة العديد.

وأوضح أن زيارته لواشنطن تأكيد على القيم التي تتشاركها قطر والولايات المتحدة.

والخميس، قالت المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر ان الاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة تجاوزت الـ180 مليار دولار.

وأضافت الخاطر في تصريحات لتلفزيون قطر أن “الروابط والشراكات بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية متعددة الأبعاد”، في تعليقها على زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني الحالية لواشنطن.

وأوضحت أن زيارة الأمير القطري لواشنطن “تأتي في إطار تعزيز العلاقات والشراكات بين قطر والولايات المتحدة، ولعلّنا شهدنا توقيع عدد من الاتفاقيات في عدد من المجالات منها مجال الطاقة والطيران والدفاع”.

وأشارت إلى أن “مجموع ما تصدره قطر بالشراكة مع شركات الطاقة الأمريكية حوالي 20% من الانتاج العالمي للطاقة.”

ولفتت أيضاً إلى “الاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة الأمريكية التي تجاوزت الـ180 مليار دولار يجب أن تُقرأ في إطار تنويع الاقتصاد القطري لأنه من ضمن استراتيجية التنويع مسألة الاستثمار في الاقتصاديات الدولية الكبيرة ومنها طبعاً اقتصاد الولايات المتحدة.”

