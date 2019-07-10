مستشار ابن زايد يهاجم سلطنة عُمان ثم يتنصل من تصريحاته بعد أن وضعه زكريا المحرمي في الزاوية

كشف الكاتب العُماني البارز زكريا المحرمي، تفاصيل لقاء جمعه مع الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله، مستشار ولي عهد أبوظبي على “بي بي سي عربي” وهاجم فيه “عبدالله السلطنة” زاعما أن استراتيجيتها تتخبط.

وقال “المحرمي” في اللقاء إن انسحاب الإمارات من اليمن يكشف عن تخبط استراتيجي بين قوات التحالف خاصة مع ازدياد هجمات الحوثيين على المطارات السعودية.

في لقاء جمعني مع @Abdulkhaleq_UAE على @BBCArabic قلت أن انسحاب الإمارات من اليمن يكشف عن تخبط استراتيجي بين قوات التحالف خاصة مع ازدياد هجمات الحوثيين على المطارات السعودية فغضب أستاذنا قائلا بأن عمان هي التي تتتخبط استراتيجيا؛ هو يعلم أن موقف عمان ثابت وأنا أقدر غيرته على بلده! — زكريا المحرمي (@almuharrmi) July 9, 2019

التصريحات التي أغضبت عبدالخالق عبدالله، ليرد بأن عمان هي التي تتتخبط استراتيجيا.

وفجأة وردا على تغريدة “المحرمي” التي ذكر فيها تفاصيل الحوار بينهما، تنصل مستشار ابن زايد من تصريحاته ورد على الكاتب العُماني قائلا:”أنا لم اذكر عمان لا من قريب ولا من بعيد في اللقاء وحتما لم اذكر ان عمان تتخبط استراتيجيا ولا استخدم مثل هذه المصطلحات، لماذا هذا الإدعاء اخ زكريا بل لماذا هذا التحريض الذي لا يليق بك.”

أنا لم اذكر عمان لا من قريب ولا من بعيد في اللقاء وحتما لم اذكر ان عمان تتخبط استراتيجيا ولا استخدم مثل هذه المصطلحات. لماذا هذا الإدعاء اخ زكريا بل لماذا هذا التحريض الذي لا يليق بك. — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) July 9, 2019

ليحرجه زكريا المحرمي برد ناري ويثبت كذبه:”غريب استاذي؛ اتمنى ان تستمع إلى الحلقة مجددا لأني أذكر أنك قلت ذلك واضطررت إلى التعليق على كلامك وتأجيل السؤال الموجه إلي”

غريب استاذي؛ اتمنى ان تستمع إلى الحلقة مجددا لأني أذكر أنك قلت ذلك واضطررت إلى التعليق على كلامك وتأجيل السؤال الموجه إلي؛ عموما نفيك للكلام يؤكد أن الكلمة صدرت منك دون قصد وهذا ظني بك فأنت أكبر من المناكفات — زكريا المحرمي (@almuharrmi) July 9, 2019

وتابع:”عموما نفيك للكلام يؤكد أن الكلمة صدرت منك دون قصد وهذا ظني بك فأنت أكبر من المناكفات”.

يشار إلى أنه في الآونة الاخيرة، كثُرت الاتهامات الملفقة التي توّجه لسلطنة عمان بتسهيل عمليات تهريب الأسلحة للحوثيين في اليمن، وتقدّم نشر تلك المزاعم بلا أدلة بعض الكُتّاب السعوديين والإماراتيين.

وتشير المستجدات الأخيرة في الشأن اليمني إلى انتقال الإمارات من إستراتيجية القوة العسكرية أولاً إلى إستراتيجية السلام أولاً، لتترك بذلك السعودية وحدها في اليمن، بينما شرعت أبو ظبي في تنفيذ انسحاب جزئي من صنعاء.

وتعليقا على هذه الخطوة الإماراتية؛ يرى محللون أن أسباب الانسحاب الإماراتي من اليمن تتمثل أساسا في التخوف من نهج الحوثيين، وأن يسلكوا معهم نفس الإستراتيجية التي يتعاملون بها مع السعودية واللجوء إلى القصف بالطائرات المسيرة.

كما أن الإمارات تريد من خلال انسحابها بعث رسالة للحوثيين مفادها أن أبو ظبي ليست هي الطرف الذي يرفض الجلوس إلى طاولة التفاوض بل هو الطرف الآخر، حيث أن الإمارات أصبحت لديها قناعة بفشل الحل العسكري في اليمن.