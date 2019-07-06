السعودي عبدالعزيز الخميس يتطاول على سلطنة عُمان ويصفها بـ”صبي” قطر.. هكذا جاءه الرد من الدوحة

تسببت تغريدة للكاتب السعودي المقرب من الديوان الملكي أساء فيها لسلطنة عُمان وقطر، في هجوم عنيف عليه من قبل النشطاء لسعيه لتمزيق شعوب الخليج وتفرقتهم إرضاء لا بن سلمان ونظامه.

“الخميس” وفي تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) تطرق إلى أعمال الدورة الأولى من مؤتمر الحوار الأمني الألماني الخليجي في يونيو الماضي، وتطاول على الوفد القطري الذي شارك بهذه الفعاليات ووصفه بالمنبوذ.

وقال:”كنا سوية قبل أمس في الحوار الألماني الخليجي، ما لاحظتوا كيف نبذكم الجميع، كيف كان المشاركون الخليجيون معطينكم إهمال، كيف ننظر لكم بشفقة، كيف ناس منا وفينا صاروا منبوذين خوارج.”

للحمدين..

كنا سوية قبل أمس في الحوار الألماني الخليجي.ما لاحظتوا كيف نبذكم الجميع.

كيف كان المشاركون الخليجيون معطينكم إهمال.

كيف ننظر لكم بشفقة.

كيف ناس منا وفينا صاروا منبوذين خوارج.

كنت أتمنى لو كنتم معنا في حواراتنا مع الغرب، في جمعتنا في ودنا لبعض. طبعاً دون صبيكم العُماني. — عبد العزيز الخميس (@alkhames) June 29, 2019

وتابع متطاولا على سلطنة عُمان هي الأخرى وقيادتها السياسية:”كنت أتمنى لو كنتم معنا في حواراتنا مع الغرب، في جمعتنا في ودنا لبعض، طبعاً دون صبيكم العُماني.”

تغريدة الكاتب السعودي قوبلت بهجوم عنيف من قبل النشطاء، وسخر منه مغرد عُماني بقوله:”اذا ما قدرت ترقص قالت الميدان ضيق”

اذا ماقدرت ترقص قالت الميدان ضيق!! — 🇴🇲مهنا الرواحي🇴🇲 (@mh1357931) July 5, 2019

وكتب آخر:”واضح من المنبوذ، حاول اكثر من مرة عشان تقنع نفسك قبل لاتقنع الاخرين، حالتكم جدا صعبة حتى عنبر ١٥ مايخذكم، تحياتي يالمنبوذ”

😂😂😂😂واضح من المنبوذ، حاول اكثر من مرة عشان تقنع نفسك قبل لاتقنع الاخرين، حالتكم جدا صعبة حتى عنبر ١٥ مايخذكم، تحياتي يالمنبوذ 👋 — bu ali (@h_carlito911) July 5, 2019

من جانبه هاجم الإعلامي القطري البارز جاسم آل إسحاق عبدالعزيز الخميس، وقال:”للذليل ألم تلاحظ أنك لا تملك ذرة رجولة لتقول هذه الكلمات في وجوهنا، ألم تلاحظ أنك كنت تمشي مطأطأ رأسك خوفا منا”

وتابع في تغريدته التي رصدتها (وطن):”ألم تلاحظ الخليجيين (بإستثناء أمثالك) معنا، ألم تلاحظ أن الألمان رفضوا الشرب في الحفل الختامي تقديرا لنا بينما تفاخرتم أنتم بإحتساء الكؤوس، فانسحبنا إحتراما لأنفسنا”

للذليل

ألم تلاحظ أنك لا تملك ذرة رجولة لتقول هذه الكلمات في وجوهنا، ألم تلاحظ أنك كنت تمشي مطأطأ رأسك خوفا منا، ألم تلاحظ الخليجيين (بإستثناء أمثالك) معنا، ألم تلاحظ أن الألمان رفضوا الشرب في الحفل الختامي تقديرا لنا بينما تفاخرتم أنتم بإحتساء الكؤوس، فانسحبنا إحتراما لأنفسنا https://t.co/QhWUBoYRRD — عبدالعزيز آل إسحاق (@AbdulazizSay) July 5, 2019

وانطلقت يوم 27 يونيو الماضي أعمال الدورة الأولى من مؤتمر الحوار الأمني الألماني الخليجي، في العاصمة الألمانية برلين، بمشاركة مجموعة من السياسيين والخبراء من ألمانيا ودول مجلس التعاون الخليجي.

ويبحث المؤتمر، الذي تنظمه جميعة الصداقة العربية الألمانية، بالتعاون مع الأكاديمية الاتحادية للسياسات الأمنية (باكس)، سبل وآليات تعزيز الحوار الأمني والسياسي بين ألمانيا ودول مجلس التعاون الخليجي.

وشارك في المؤتمر عدد من الشخصيات الخليجية؛ أبرزها رئيس جهاز الأمن الوطني الكويتي، الشيخ ثامر العلي الصباح، وسفير دولة قطر بألمانيا، الشيخ سعود بن عبد الرحمن، والأمين العام لمجلس التعاون، عبد اللطيف الزياني.