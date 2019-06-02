وزير خارجية البحرين
الهدهد

تصريحات وزير الخارجية القطري تستنفر “مبز ومبس”.. و”برميل البحرين” “يردح” للدوحة بالوكالة

كتب وطن
2

يبدو أن تصريحات الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، عن بياني القمتين الخليجية والعربية في مكة وانتقاده لهما قد أثارت جنون قادة الحصار وأزعجتهم فدفعوا بـ”بوقهم” في البحرين آل خليفة لمهاجمة الدوحة والنيل من الوزير القطري.

قال إن تحفظ على البيان الختامي لدول مجلس التعاون الخليجي، يعكس تراجع أهمية تعزيز العلاقات مع دول الخليج في قائمة أولويات الدوحة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء البحرينية.

وقال خالد بن أحمد ما نصه: “تحفظ قطر على بيان قمة مجلس التعاون يعكس تراجع هدف تعزيز العلاقات بين دول مجلس التعاون في أولويات قطر”.

وزعم وزير خارجية “جزيرة الرتويت” أن مشاركة قطر في قمم مكة المكرمة كانت ضعيفة ولا تتناسب مع أهمية هذه القمم وخطورة الظرف.

وتابع مزاعمه: ارتباط قطر بأشقائها أصبح “ضعيفا جدا”، والدوحة “تستنجد” بالوسطاء لإنقاذها من الأزمة التي تمر بها.

وكان وزير الخارجية القطري، الشيخ آل ثاني، قد أعلن تحفظ بلاده على البيانين للقمتين العربية والخليجية في مكة، وذلك في حوار أجراه مع التلفزيون العربي الأحد.

وأكد “آل ثاني” أن بيانا القمتين الخليجية والعربية كانا جاهزين مسبقا ولم يتم التشاور حولهما.

وقال: “قمتا مكة تجاهلتا القضايا المهمة في المنطقة كقضية والحرب في ليبيا واليمن، و كنا نتمنى أن تضع أسس الحوار لخفض التوتر مع إيران”.

وسبق الاعتراض القطري، رفض العراق ما جاء في صياغة البيان الختامي للقمة العربية الطارئة التي اختتمت أعمالها في مكة المكرمة، الجمعة (31 مايو) الماضي

قد يعجبك ايضا
الهدهد

هكذا أهان عمران خان العاهل السعودي وأثار جدلاً واسعاً.. “شاهد” الفيديو…

الهدهد

وزير الخارجية القطري “يصدم” دول الحصار: مبادرة إيران تستحق النظر والتجاوب

تقارير

“إن كنتم تثقون بي فستحبون هذا الرجل”.. نيويورك تايمز تكشف بالتفاصيل فشل…

الهدهد

لماذا يخشى “شيطان العرب” محمد بن زايد من “الإخوان” ويكيد لهم…

  1. ابوعمر يقول

    قمامة البحرين بغل شكلا ومنظرا وتنهيقا…

    الرد
  2. ابو ناصر يقول

    اصلا لو فيه ذرة مرجلة هالبغل هو ومعزبه ما تركو البحرين وشعبها ممسحة وبار ومرقص للسعوديه . لكن شكله هو اللي يلم النقطة هو ومعزبه ورقصني يا برميل .

    الرد

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.