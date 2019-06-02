تصريحات وزير الخارجية القطري تستنفر “مبز ومبس”.. و”برميل البحرين” “يردح” للدوحة بالوكالة

يبدو أن تصريحات وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، عن بياني القمتين الخليجية والعربية في مكة وانتقاده لهما قد أثارت جنون قادة الحصار وأزعجتهم فدفعوا بـ”بوقهم” في البحرين خالد بن أحمد آل خليفة لمهاجمة الدوحة والنيل من الوزير القطري.

وزير خارجية البحرين قال إن تحفظ قطر على البيان الختامي لدول مجلس التعاون الخليجي، يعكس تراجع أهمية تعزيز العلاقات مع دول الخليج في قائمة أولويات الدوحة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء البحرينية.

وقال خالد بن أحمد ما نصه: “تحفظ قطر على بيان قمة مجلس التعاون يعكس تراجع هدف تعزيز العلاقات بين دول مجلس التعاون في أولويات قطر”.

وزعم وزير خارجية “جزيرة الرتويت” أن مشاركة قطر في قمم مكة المكرمة كانت ضعيفة ولا تتناسب مع أهمية هذه القمم وخطورة الظرف.

وتابع مزاعمه: ارتباط قطر بأشقائها أصبح “ضعيفا جدا”، والدوحة “تستنجد” بالوسطاء لإنقاذها من الأزمة التي تمر بها.

وكان وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قد أعلن تحفظ بلاده على البيانين للقمتين العربية والخليجية في مكة، وذلك في حوار أجراه مع التلفزيون العربي الأحد.

وأكد “آل ثاني” أن بيانا القمتين الخليجية والعربية كانا جاهزين مسبقا ولم يتم التشاور حولهما.

وقال: “قمتا مكة تجاهلتا القضايا المهمة في المنطقة كقضية فلسطين والحرب في ليبيا واليمن، و كنا نتمنى أن تضع أسس الحوار لخفض التوتر مع إيران”.

وسبق الاعتراض القطري، رفض العراق ما جاء في صياغة البيان الختامي للقمة العربية الطارئة التي اختتمت أعمالها في مكة المكرمة، الجمعة (31 مايو) الماضي