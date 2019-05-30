لحمايتها من إيران .. الإمارات تستنجد بأمريكا!

لحمايتها من إيران، استنجدت الإمارات بالولايات المتحدة الأمريكية، بإعلان دخول اتفاق التعاون الدفاعي حيز التنفيذ.

أعلن ذلك مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي جون بولتون ونظيره الإماراتي طحنون بن زايد آل نهيان.

وقال المسؤولان في بيان مشترك إن هذا الاتفاق سيعزز التنسيق العسكري والشراكة السياسية والاقتصادية بين البلدين في فترة حساسة بهدف ضمان الأمن في منطقة الخليج.

ويأتي الإعلان عن هذه الإتفاقية، بُعيد تعرّض أربع ناقلات للنفط لـ”أعمال تخريب” قبالة سواحل الإمارات، في وقتٍ سابقٍ هذا الشهر.

وكان بولتون اتهم من أبوظبي إيران بالوقوف خلف الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط بالمياه الإماراتية.

وقال بولتون، في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء، إن الهجمات على ناقلات النفط “تمت باستخدام ألغام بحرية من إيران بشكل شبه مؤكد”.