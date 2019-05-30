الأمير تميم يقر قانونا هاما سيحدث نقلة نوعية في قطر بالتزامن مع قمم مكة.. هذه تفاصيله

بالتزامن مع القمم العربية والخليجية المنعقدة في المملكة العربية السعودية حاليا وتشارك بها قطر على مستوى رفيع لأول مرة منذ الأزمة، أقر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الخميس، قانوناً لإنشاء المدينة الإعلامية التي تهدف إلى إدارة وتطوير النشاط الإعلامي في البلاد، على أن يبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا”، أن الشيخ تميم أصدر القانون رقم (13) لسنة 2019 بإنشاء المدينة الإعلامية؛ لـ”تكون لها شخصية معنوية، وموازنة مستقلة، وتُعين حدودها وإحداثياتها بقرار من مجلس الوزراء”.

#قطر تصدر قانونا بإنشاء مدينة إعلامية تهدف لإدارة وتطوير النشاط الاعلامي واستقطاب الإعلام العالمي وشركات التكنولوجيا والمؤسسات البحثية والتدريبية في مجال الإعلام ودعم وتشجيع الإعلام الرقمي والتكنولوجي ..#إعلام pic.twitter.com/ZUYBUD23PU — جابر الحرمي (@jaberalharmi) May 30, 2019

وتهدف المدينة الإعلامية إلى إدارة وتطوير النشاط الإعلامي في دولة قطر، وتعزيز مكانتها كموقع لاستقطاب الإعلام العالمي والشركات التكنولوجية والمؤسسات البحثية والتدريبية في المجال الإعلامي والإعلام الرقمي.

كما تهدف إلى دعم وتشجيع مشاريع الإعلام الرقمي والتكنولوجي، وتحقيق التكامل الاقتصادي والمهني مع مشاريع الدولة المختلفة، وتوفير بيئة تفاعلية جاذبة من خلال الشركات المرخص لها بالعمل في المدينة الإعلامية.

وتستهدف المدينة استقطاب الإعلام والشركات والمؤسسات البحثية في المجال الإعلامي والإعلام الرقمي”، ومن بين صلاحياتها منح تراخيص البث التلفزيوني والإذاعي، وتراخيص نشر وتوزيع الصحف والمجلات والكتب للشركات المرخص لها.

ويتضمن القانون تسهيلات كبيرة؛ حيث منح الشركات المرخص لها حرية تعيين العاملين لديها وتنظيم وضعهم، واستيراد المستلزمات دون الحاجة لقيدها في سجل، مع إعفاءات ضريبية لمدة 20 عاماً.

وستكون المدينة الإعلامية في قطر منطقة حرة مكملة للإعلام المحلي، وتعمل على جذب الإعلام العالمي وتقديم الخدمات اللازمة لأداء عمل المؤسسات الإعلامية مع اختيار الشركات الإعلامية وفقاً لمعايير محددة، ومراعاة للعادات والتقاليد داخل الدولة.

وتولي قطر أهمية كبيرة للإعلام، إذ إنها نجحت في إدارة الخطاب الإعلامي، خاصة في سنوات الأزمة الخليجية التي بدأت عقب فرض الحصار على الدوحة من قبل الرياض وأبوظبي والمنامة، في يونيو 2017.