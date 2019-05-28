فضيحة بـ”جلاجل” لداعية سعودي بعدما أوقعه لاعب منتخب قطر السابق في “الفخ”

ضجت موقع التواصل الاجتماعي تويتر بموجة سخرية واسعة، من الداعية السعودي نايف العساكر المستشار في الديوان الملك بعد نقله لكلام هزلي على سبيل المزاح من مغرد قطري على أنه حقيقة واستغلها فرصة لمهاجمة قطر إلا أنه تحول إلى “مسخرة” تويتر بسبب غبائه.

وكان لاعب نادي الريان والمنتخب القطري سابقاً محمد السويدي، نشر تغريدات سخر فيها من الذباب الإلكتروني والإسطوانة السعودية المشروخة بأن دوريات القوات التركية والإيرانية تجوب قطر.

اليوم فطورنا عند العم عزمي بن بشارة

في قصره العامر في الوسيل

والمحاط بصناديد الحرس الثوري الإيراني

من كل جانب

يعني تفطر وانت متطمن 😉👌 pic.twitter.com/rNa2uMEHdo — محمد السويدي (@mohdalsowaidi7) May 27, 2019

سحورنا اليوم عند فضيلة الشيخ العلامة يوسف القرضاوي

في قصره العامر على شاطئ سميسمة

الخلاب

تحت حراسة اخوانا احفاد الدولة العثمانية 🇹🇷 pic.twitter.com/SdOYnxh5YF — محمد السويدي (@mohdalsowaidi7) May 27, 2019

إلا أن “العساكر” تلقف تغريدات “السويدي” الساخرة وبدأ في نشرها والاستدلال بها على هراء الذباب الإلكتروني.

هل ترون ما أرى يا أهل #قطر ..؟؟!!

عمكم المسيحي عزمي بشارة صايم وساكن "قصر" ..!!

ويحيط به الحرس الثوري الإيراني ..!!

وعجوز قريح القرضاوي ساكن في "قصر" وتحت حراسة الأتراك ..!!

والذي يدفع الفاتورة الشعب القطري المسكين ..!!

"وهذا الأهبل السويدي يدور فطور وسحور ببلاش من الجوع" pic.twitter.com/Zarptc0NNM — نايف العساكر (@NaifalAsaker) May 28, 2019

وأعماه كره لقطر ورغبته في مهاجمتها بأي طريقة عن التيقن من طبيعة التغريدات، ما وضعه في موقف محرج وعرضه لسخرية واسعة.

من جانبه سخر العميد المتقاعد بالمخابرات القطرية، شاهين السليطي، من غباء “العساكر” وغرد:”الأخ محمد السويدي غرد ساخراً من الذباب الالكتروني اللي يقولون بان دوريات القوات التركية والإيرانية تجوب في قطر”

الأخ @mohdalsowaidi7 غرد ساخراً من الذباب الالكتروني اللي يقولون بان دوريات القوات التركية والإيرانية تجوب في قطر !!

السفيه والهيلقي نايف العساكر أخذ الموضوع بجدية ورقص على هذه التغريدة واثبت بما لا يدعو مجال للشك بانه من العينة التي ذكرها منصور النقيدان بسهولة استحمار السعوديين https://t.co/B9YzybBJPW — شاهين السليطي (@shaheensulaiti) May 28, 2019

وتابع:”السفيه والهيلقي نايف العساكر أخذ الموضوع بجدية ورقص على هذه التغريدة واثبت بما لا يدعو مجال للشك بانه من العينة التي ذكرها منصور النقيدان بسهولة استحمار السعوديين”.

وخرت التعليقات المتهكمة والساخرة من الداعية السعودي على رأسه كالمطر من قبل النشطاء.

والله انك مسخر يانايف

فعلا أنك ماعليك شرهه 😂 — البحر العصيمي ( تميم المجد ) (@w135_k) May 28, 2019

كنت أظن قبلا أن الإنحطاط الإعلامي المصري لا يجارى .. فإذ بالإعلام السعودي أدنى منه بدرجات .. — الكلمة (@alkalemah61) May 28, 2019

هذا سفيه لذلك تم تعيينه في منصبه الحالي — عيسى الحميدي (@qatar79) May 28, 2019

ووجهت السعودية والإمارات كتائب ذبابها الإلكتروني منذ بدء الأزمة في يونيو 2017، لمهاجمة قطر وشيطنتها والتطاول على قيادتها وأعراضهم والدفع بمغردين عرفوا ببذائتهم للنيل من الأسرة الحاكمة بقطر أمثال حمد المزروعي والمرتزق سفيان السامرائي وغيره.