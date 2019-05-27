كاتب عُماني يُلجم المرتزقة شيرين سباهي بعد تطاولها على السلطان قابوس: متسولة لا تختلف عن “المزروعي وعلاونة”

شن الكاتب والمغرد العُماني المعروف عباس المسكري، هجوما عنيفا على المرتزقة العراقية شيرين سباهي بعد عودتها مجددا للتطاول على القيادة العُمانية وشعب السلطنة بترويج الأكاذيب والافتراءات ضدها.

ورد “المسكري” في سلسلة تغريدات له على حسابه بتويتر رصدتها (وطن)، على هجوم “سباهي” الأخير على السلطنة وزعمها أن البحرية العمانية تحمي تجارة المخدرات من إيران إلى الكويت.

وقال ساخرا من مزاعم الدكتورة العراقية: “آخر ما توصلت إليه السباهي إمتلاك عمان لغواصة في شواطيء الكويت تطلق ذبذبات تشويش والآن أدركت لماذا هي مشوشة الفكر ولماذا الحقد على عمان والكويت فالسباهي وصلها تشويش الغواصة العمانية مما جعلها تفقد كل قيمها ومبادئها وتبيع ذمتها ببضع دولارات تلقى لها تحت الأقدام”

#عمان_عصية_عليكم

آخر ما توصلت إليه السباهي إمتلاك عمان لغواصة في شواطيء الكويت تطلق ذبذبات تشويش والآن أدركت لماذا هي مشوشة الفكر ولماذا الحقد على عمان والكويت فالسباهي وصلها تشويش الغواصة العمانية مما جعلها تفقد كل قيمها ومبادئها وتبيع ذمتها ببضع دولارات تلقى لها تحت الأقدام — عباس المسكري (@AbbasAlmaskary) May 27, 2019

وأوضح الكاتب العُماني أن شيرين السباهي تقع ضمن فريق موجه لاهم له إلا توجيه الإساءة للدول التي سماها مستشار بن زايد الدكتور عبد الخالق عبدالله بالحمائم، وتسائل:”فما هي الصلة بينها وبين بقية شلة التغريد الممنهج وعبد الخالق؟”

#عمان_عصية_عليكم

المدهش في الأمر إن السباهي ضمن فريق موجه لاهم له إلاتوجيه الإساءة للدول التي سماهامستشار بن زايد الدكتور عبد الخالق بالحمائم فما هي الصلة بينهاوبقية شلةالتغريد الممنهج وعبد الخالق؟هل نستطيع القول إن والموجه هو نفس الشخص أم إن ذلك أتى مصادفة تساؤلات تستحق التأمل — عباس المسكري (@AbbasAlmaskary) May 27, 2019

ولفت أيضا إلى فضيحة الدكتورة العراقية والفيديو الذي أثبت بيعها لذمتها وأنها قلم مأجور للسعودية مقابل 3000 دولار.

#عمان_عصية_عليكم

السباهي كلناتابعنا فيديو فضيحتها وبيع ذمتها ب٣٠٠٠دولار وهذا المبلغ يمكنه شرائها بالكامل فصدق القائل إن لم تستحي فأفعل ما شئت فهي حالهاحال البقية عبيدالمال تعتقدإن ماتقوله ذو قيمة ولاتعلم بأنها بإسائتها المتكررة على عمان وجلالة السلطان يجعل منهامضحكة أمام الآخرين — عباس المسكري (@AbbasAlmaskary) May 27, 2019

وأضاف مشيرا لتطاول سباهي على السلطان قابوس:”المدعوة شيرين سباهي تقود حملة ممولة من أطفال النينجا ضد قامة من قامات سلاطين العرب معتقدة أنها سوف تكون قادرة على النيل منه والمتابع لإساءتها للسلطان قابوس يعتقد بأنها تطالب بثأر دم ربما لأحد من أهلها أو كانت في عمان وتم تحقيرها وبلأساسا هي تعيش في محيط من الحقارة”

#عمان_عصية_عليكم

المدعوة شيرين سباهي تقود حملة ممولة من أطفال النينجا ضدقامة من قامات سلاطين العرب معتقدة أنهاسوف تكون قادرة على النيل منه والمتابع لإساءتها للسلطان قابوس يعتقد بأنها تطالب بثأر دم ربما لأحد من أهلها أو كانت في عمان وتم تحقيرها وبلأساسا هي تعيش في محيط من الحقارة — عباس المسكري (@AbbasAlmaskary) May 27, 2019

وأوضح الكاتب العُماني:”لست هنا مهتما بما تقول هذه المتسولة من إدعاءات كاذبة ولا بما يقوله غيرها ممن اشرت إليهم ولكن من أجل المقارنة بين ما تغرد به والآخرين أمثال عبد الخالق والمزروعي والمرتزق يوسف علاونة وكثيرا ممن أنكبوا على وجوههم لإلتقاط بعض من الدراهم من تحت أقدام من يشتري ذمتهم”

#عمان_عصية_عليكم

لست هنا مهتما بما تقول هذه المتسولة من إدعاءات كاذبة ولا بما يقوله غيرها ممن اشرت إليهم ولكن من أجل المقارنة بين ما تغرد به والآخرين أمثال عبد الخالق والمزروعي والمرتزق يوسف علاونة وكثيرا ممن أنكبوا على وجوههم لإلتقاط بعض من الدراهم من تحت أقدام من يشتري ذمتهم — عباس المسكري (@AbbasAlmaskary) May 27, 2019

واختتم عباس المسكري تغريداته برسالة شديدة اللهجة إلى ما وصفهم بـ”الكلاب النابحة”: “لكل كلب ينبح والله إن استطعتم لمس قرص الشمس بكفوفكم ساعتها ستستطيعوا النيل من عمان ورموزها وشعبها وما تحلموا به ما هو إلا حلم إبليس بالجنة”

وعاودت المرتزقة العراقية شيرين سباهي الموالية للنظام السعودي، للنباح ضد سلطنة عُمان ومهاجمتها بحزمة جديدة من الأكاذيب والمزاعم الهادفة لشيطنة السلطنة دون تقديم أي دليل على هذه الأكاذيب التي اعتاد عليها أقلام ابن سلمان المأجورة.

وزعمت “سباهي” في تغريدة له على تويتر رصدتها (وطن) أن البحرية السلطانية بعُمان تحمي تجارة المخدرات القادمة من إيران إلى الكويت مرورا بالسلطنة.

ودونت ما نصه:”يوجد في مياه الكويت غواصة صغيرة تحمل علم سلطنة عمان تغوص لأعماق كبيرة وتحمل أجهزة قاطعة للذبذبات، هذه شبة متواجد بشكل دائم تغادر للصيانة وتعود منذ سنوات”

وتابعت المرتزقة العراقية مزاعمها:” مهمتها حماية تجارة المخدرات المتجهة من ايران للكويت مرورا بعمان ومنها لليمن وبعضه سلاح خفيف نحو خلايا البحرين”

ولم تتوقف “سيناريوهات” شيرين سباهي و”أفلامها الفضائية” من نسج خيالها عند هذاالحد، بل زعمت أيضا أن الغواصات الإيرانية تحوم في مياه الكويت منذ سنوات وحتى اليوم منها غواصة تلتقط كل اتصالات لاسلكية وغير لا سلكية وهي متواجدة منذ ٢٠٠٧ تغادر فترة وتعود.

واستطردت:”ومنها غواصة ترافق سفن ملاحة ايران التي تحمل السلاح عبر الكويت ومن ثم مطار الكويت حتى بيروت ويشرف على تأمينها نواب وعائلة الجراح”

وتتبع شيرين سباهي نفس سياسة الإعلامي العراقي سفيان السامرائي، حيث لفت نشطاء إلى تحولهم المفاجيء لمهاجمة قطر بعد الأزمة الخليجية، مؤكدين أن سفيان السامرائي هو الآخر يمثل في موقعه الإخباري وتغريداته وجهة نظر السعودية التي تدعمه بسخاء لمهاجمة خصوم المملكة وتشويه صورتهم.