أكاديمي سعوي “متصهين” يفجر موجة غضب واسعة.. استهزأ بالقدس بعد رفض الفلسطينيين بيع قضيتهم

تسبب الأكاديمي السعودي، الدكتور سعد ناصر الحسين، في غضب واسع بين النشطاء على تويتر بعد تغريدة له سخر فيها من القضية الفلسطينية واستهزئ بالحق الفلسطيني، في تعقيبه على مؤتمر البحرين المثير للجدل والمنتظر عقده الشهر القادم بالمنامة.

وسخر “الحسين” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) من رفض السلطة الفسلطينية المشاركة بهذا المؤتمر الذي يؤكد محللون أنه بداية لتمرير صفقة القرن، بقوله:”أصحاب الكضية و الكدس يرفضون المشاركة في مؤتمر البحرين.”

أصحاب #الكضية و #الكدس يرفضون المشاركة في #مؤتمر_البحرين .

كل الفرص يخسرها الفلسطينيون منذ ٤٨ وحتى الآن. — ا.د. سعد ناصر الحسين (@saad_alhussein) May 21, 2019

وزعم الأكاديمي السعودي أن الفلسطينيين بسياستهم هذه خسروا كل الفرص منذ ٤٨ وحتى الآن.

وأثارت تغريدة “الحسين” غضب النشطاء حتى السعوديين منهم، الذين أكدوا أنهم كسعوديين يستنكرون هذا المؤتمر ووصوفوه بـ”مؤتمر العار ونرفضه جملة وتفصيلا”

حتى احنا كسعوديين نستنكر هذا المؤتمر مؤتمر العار ونرفضه جملة وتفصيل — حسين (@Meedo14609500) May 26, 2019

وسخر منه آخر بقوله:”يا حبيبي مؤتمر البحرين لبيع فلسطين بحجة استثمارات وغيرها قال استاذ جغرافية قال حقك استاذ اول ابتدائي”

يا حبيبي مؤتمر البحرين لبيع فلسطين بحجة استثمارات وغيرها قال استاذ جغرافية قال حقك استاذ اول ابتدائي — عربي (@alshrif_12) May 27, 2019

ودون ثالث غاضبا:”لا تتكلم عن اشراف الأمة بكلمة اسكت واذهب اينما يأمركم راعيكم والقدس ليس لنا وحدنا وأسفاه عليكم”

ههههه لا تتكلم عن اشراف الأمة بكلة اسكت واذهب اينما يأمركم راعيكم والقدس ليس لنا وحدنا وا أسفاه عليكم — أبو يزن (@CKebZnwSVZmJh1g) May 26, 2019

ودعت الولايات المتحدة، في 20 مايو الجاري، إلى عقد مؤتمر دولي في البحرين، يونيو المقبل، تحت شعار “تشجيع الاستثمار بالأراضي الفلسطينية”، ضمن ما يبدو أنه أول ملامح صفقة القرن التي تعد واشنطن عدتها لإعلانها مباشرة بعد شهر رمضان.

ورفضت السلطة الفلسطينية دعوة واشنطن فوراً بعد الإعلان عنها، واعتبرت أن من يحضر من الفلسطينيين إلى المؤتمر متعاون مع الولايات المتحدة و”إسرائيل”.

ويخشى الفلسطينيون أن تكون خطة السلام الأميركية منحازة لصالح إسرائيل.

وأعلنت الحكومة الفلسطينية مرارا رفضها لها، وصرحت في وقت سابق أن “كل من يعتقد أن صفقة القرن ستمر سيكون واهما”.

وقد أعلنت السلطة الفلسطينية أن أحدا لم يستشرها بشأن المؤتمر الاقتصادي، مؤكدة عدم أحقية أي طرف بالتفاوض نيابة عنها، كما أعلن عدد من رجال الأعمال الفلسطينيين رفضهم دعوات لحضور المؤتمر.

ويواجه المؤتمر رفضاً واسعاً من قبل رجال الأعمال الفلسطينيين داخلياً وخارجياً، رغم توجيه الولايات المتحدة الدعوات لهم لحضور المؤتمر، حيث أراد المدعوون إرسال رسالة موحدة للرئيس ترامب، مفادها “احتفظ بأموالك”، بحسب ما ذكرت صحيفة “نيويورك” الأمريكية.