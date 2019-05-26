المرتزقة شيرين سباهي تهذي: سلطنة عُمان تحمي تجارة المخدرات بالكويت “ولديها غواصة تعمل على قطع الذبذبات”

عاودت المرتزقة العراقية شيرين سباهي الموالية للنظام السعودي، للنباح ضد سلطنة عُمان ومهاجمتها بحزمة جديدة من الأكاذيب والمزاعم الهادفة لشيطنة السلطنة دون تقديم أي دليل على هذه الأكاذيب التي اعتاد عليها أقلام ابن سلمان المأجورة.

وزعمت “سباهي” في تغريدة له على تويتر رصدتها (وطن) أن البحرية السلطانية بعُمان تحمي تجارة المخدرات القادمة من إيران إلى الكويت مرورا بالسلطنة.

ودونت ما نصه:”يوجد في مياه الكويت غواصة صغيرة تحمل علم سلطنة عمان تغوص لأعماق كبيرة وتحمل أجهزة قاطعة للذبذبات، هذه شبة متواجد بشكل دائم تغادر للصيانة وتعود منذ سنوات”

يوجد في مياه الكويت غواصة صغيرة تحمل علم سلطنة عمان تغوص لأعماق كبيرة وتحمل أجهزة قاطعة للذبذبات

هذة شبة متواجد بشكل دإئم تغادر للصيانة وتعود منذ سنوات مهمتها

حماية تجارة المخدرات المتجهة من ايران للكويت مرورا بعمان ومنها لليمن وبعضه سلاح خفيف نحو خلايا البحرين وو — د . شيرين سباهي (@sheerensbahe) May 26, 2019

وتابعت المرتزقة العراقية مزاعمها:” مهمتها حماية تجارة المخدرات المتجهة من ايران للكويت مرورا بعمان ومنها لليمن وبعضه سلاح خفيف نحو خلايا البحرين”

ولم تتوقف “سيناريوهات” شيرين سباهي و”أفلامها الفضائية” من نسج خيالها عند هذاالحد، بل زعمت أيضا أن الغواصات الإيرانية تحوم في مياه الكويت منذ سنوات وحتى اليوم منها غواصة تلتقط كل اتصالات لاسلكية وغير لا سلكية وهي متواجدة منذ ٢٠٠٧ تغادر فترة وتعود.

وتابعت:”ومنها غواصة ترافق سفن ملاحة ايران التي تحمل السلاح عبر الكويت ومن ثم مطار الكويت حتى بيروت ويشرف على تأمينها نواب وعائلة الجراح”

الغواصات الأيرانية تحوم في مياه #الكويت منذ سنوات وحتى اليوم منها غواصة تلتقط كل اتصالات لاسلكية وغير لا سلكية وهي متواجدة منذ ٢٠٠٧ تغادر فترة وتعود ومنها غواصة ترافق سفن ملاحة ايران التي تحمل السلاح عبر الكويت ومن ثم مطار الكويت حتى بيروت

ويشرف على تأمينها نواب وعائلة الجراح — د . شيرين سباهي (@sheerensbahe) May 26, 2019

وتتبع شيرين سباهي نفس سياسة الإعلامي العراقي سفيان السامرائي، حيث لفت نشطاء إلى تحولهم المفاجيء لمهاجمة قطر بعد الأزمة الخليجية، مؤكدين أن سفيان السامرائي هو الآخر يمثل في موقعه الإخباري وتغريداته وجهة نظر السعودية التي تدعمه بسخاء لمهاجمة خصوم المملكة وتشويه صورتهم.

وبدا واضحا في الفترة الأخيرة الدفاع المستميت لأمثال “سباهي” و”السامرائي” عن المملكة العربية السعودية لدرجة أثارت الاستغراب لدى الكثير من المغردين الذين أكدوا أنهم قد حقق رقما قياسيا في النفاق ينافسون فيه “آل سعود” أنفسهم، في حين اعتبر مغردون أنهم كسعوديين يخجلون من أن “يطبلوا” لبلدهم بهذه الطريقة، موضحين بأن “الرز” يجعلهم يقولون ويفعلون أكثر من ذلك.