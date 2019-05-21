سلطات “ابن سلمان” ستُعدم “العودة والقرني والعمري” بعد شهر رمضان

كشف موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، الثلاثاء، إن السلطات السعودية ستصدر أحكاما بالإعدام على كل من الداعية والمفكر السعودي سلمان العودة والداعيتين عوض القرني وعلي العمري، وسيتم تنفيذ إعدامهم بعد وقت قصير من شهر رمضان.

وقال الصحفي البريطاني ديفيد هيرست إن مصدران حكوميان سعوديان أبلغاه إن الأحكام “ستصدر عليهم بتهم متعددة تتعلق بالإرهاب وسيتم إعدامهم بعد وقت قصير من شهر رمضان”.

وأضاف أن المصدران الحكوميان أكدا التوجه لإصدار أحكام الإعدام على الدعاة الثلاثة اللذين كان من المفترض أن يمثلوا في جلسة محاكمة في الأول من أيار/مايو الجاري قبل أن يتن تأجيل لإشعار آخر.

واعتقل العودة والقرني والعمري في سبتمبر لعام 2017، خلال حملةٍ واسعة شنّها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وطالت العشرات من العلماء والكتّاب والدّعاة .

ووجهت النيابة العامة للعودة 37 تهمة تتعلق “بالإرهاب” وطالبت له بما سمته “القتل تعزيراً” .

أما الدكتور علي العمري، مؤسس قناة “فور شباب”، فوجهت النيابة العامة السعودية له أكثر من 30 تهمة من بينها تشكيل “منظمة شبابية لتحقيق أهداف تنظيم سري إرهابي داخل المملكة”، وطالبت بإعدامه “تعزيرا”.

واعتقلت السلطات الأمنية في السعودية الداعية عوض القرني، في سبتمبر من العام 2017؛ على خلفيّة اتهامات بالتعاطف مع قطر ومناصرة جماعة الإخوان المسلمين.