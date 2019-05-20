سفيان السامرائي
سفيان السامرائي
الهدهد

المرتزق العراقي سفيان السامرائي يعاود التطاول على سلطنة عُمان ويسخر من الوزير “بن علوي”

كتب وطن
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جدد الإعلامي العراقي ـ أحد أقلام النظام السعودي المأجورة ـ هجومه وتطاوله على ، بعد أيام من توجيه اتهامات لها بتسهيل الهجوم الإرهابي على ميناء الفجيرة الإماراتي.

وسخر المرتزق السعودي “السامرائي” في تغريدة له على حسابه الرسمي بتويتر، من وزير الخارجية العُماني وزيارته التي أجراها اليوم، الاثنين لإيران.

ودون وفق ما رصدته (وطن) ما نصه:”لا تتعب نفسك يا بن علوي، طريقك مسدودٌ مسدودٌ يا وليدي، ولا عزاء لكل من يوالي ”.

يشار إلى أن السامرائي أثار جدلا واسعا وغضبا بين النشطاء العُمانيين قبل ايام، بعد زجه باسم سلطنة عُمان التفجيرات التي شهدها ميناء الفجيرة الإماراتي، والتي نتج عنها تخريب 4 سفن تجارية بحسب بيان الخارجية الإماراتية.

واتهم “السامرائي” في تغريدة له على حسابه بتويتر رصدتها (وطن) البحرية العُمانية قائلا:”كان بإمكان القطاعات الحربية العمانية التصدي للزوارق الإرهابية الإيرانية التابعة للحرس الثوري الإرهابي في خليج عمان قبل القيام بتلك العملية.

وأضاف رئيس تحرير موقع “بغداد بوست” المدعوم سعوديا لمهاجمة خصوم ابن سلمان وترويج سياسات النظام السعودي:”بانتظار قرار عربي عسكري مهم قد يكون خلال ساعات”.

وأفادت الخارجية الإيرانية بأن وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، بحث، اليوم الاثنين، مع نظيره الإيراني في طهران، العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان إن وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، ناقش مع نظيره العماني، يوسف بن علوي، الذي يزور طهران حاليا، العلاقات المشتركة بين البلدين وأهم التطورات الإقليمية والدولية.

وتأتي زيارة وزير الخارجية العماني في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

وكان ظريف رد في تغريدة له اليوم الاثنين على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مشددا على أن الإرهاب الاقتصادي والتهديد بالمذابح الجماعية لن يقضيا على إيران.

وسبق أن أشار نشطاء إلى علاقة “السامرائي” القوية بثامر السبهان، وزير الدولة لشؤون الخليج العربي بوزارة الخارجية ، وكان قبلها سفيرا للملكة العربية في العراق، في إشارة إلى أن “السبهان” هو من يحركه ويدعم موقعه (بغداد بوست) السائر على خط السياسة بحذافيرها.

ودائما ما تحتفي وسائل الإعلام الإسرائيلية بتغريدات وتصريحات “السامرائي”، الذي دائما ما يغازل في تغريداته بشكل غير مباشر (على الطريقة السعودية) بمهاجمته إيران واعتبارها العدو الأول للعرب لا .

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