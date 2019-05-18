عبد الرحمن بن حمد
الهدهد

عبد الرحمن بن حمد للسعودية: قريش كانت زمنَ “الجاهلية” تتنافس على السقاية والرفادة

كتب خاص "وطن"
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قال ، المدير التنفيذي للمؤسسة القطرية للاعلام، إن تدعي أن دولة تمنع المعتمرين من بيت الله الحرام.

وأضاف بن حمد في تغريدة رصدتها “وطن”، ” أتمنى إثبات ذلك بفتح المعابر للمعتمرين من قطر، مواطنين ومقيمين وكلي أمل ألا يتعرضوا للطرد من الفنادق كما فعلوا في بواكير الأزمة التي افتعلوها وأذكرهم بأن قريش كانت، زمنَ “الجاهلية” تتنافس على السقاية والرفادة!”.

وأفادت صحيفة “عكاظ” السعودية نقلا عن قناة “العربية”، اليوم السبت، بأن الدفعة الأولى من المعتمرين القطريين وصلت، يوم الجمعة، إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة.

وقالت الصحيفة إن لجنة الحالات الإنسانية بالمملكة سهلت إجراءات وصول المعتمرين القطريين فور هبوطهم في مطار الملك عبد العزيز.

وأضافت أن حكومة المملكة رحبت بالأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك .

وبينت السلطات في المملكة أنه يمكن للقطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة حجز باقات خدمات العمرة بشكل مباشر عند وصولهم إلى مطار جدة، دون الحاجة إلى التسجيل الإلكتروني قبل وصولهم.

وبررت ذلك بزعمها أن السلطات القطرية قامت بحجب الروابط الإلكترونية التي خصصتها وزارة والعمرة لاستقبال طلباتهم.

وأكدت أن ذلك يأتي إنفاذا لتوجيهات العاهل السعودي الملك وولي العهد باستثناء الأشقاء القطريين من التسجيل الإلكتروني الذي تم حجبه، وتمكينهم من القدوم إلى المملكة لأداء مناسك العمرة.

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