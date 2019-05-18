محمد آل الشيخ
محمد آل الشيخ
الهدهد

السعودي محمد آل الشيخ يتطاول على ناصر الدويلة.. وهذا ما قاله عن قطر وغزو الكويت

كتب خاص "وطن"
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استمرارا لمسلسل مهاجمة وشيطنة جميع منتقدي سياسات من قبل ذباب وأذرع ولي العهد محمد بن سلمان، خرج الكاتب السعودي محمد آل الشيخ يتطاول على السياسي الكويتي البارز ناصر الدويلة ويسبه بسبب تغريداته المنتقدة لسياسات آل سعود.

وفي تغريدة تكشف الانحدار الأخلاقي لدى أذرع ابن سلمان الإعلامية، دون “آل الشيخ” ما نصه:”الدويلة ناصر والدويلة يشتركان في الاسم والمحتدى، وفي الجبن والخوف اذا جاءت اوقات الشجاعة والاقدام”

وتابع مزاعمه في تغريدته التي رصدتها (وطن) وربط فيها السياسي الكويتي بقطر مشيرا لغزو :”وتصرفات الدويلة هذه او تلك في غزو تثبت ما اقول”

ويستخدم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، جيشا جرار من الذباب والمغردين والكتاب أمثال محمد آل الشيخ وغيره لمهاجمة خصومه وشيطنتهم فضلا عن الترويج لسياساته المتهورة التي أشعلت نارا.

والسياسي الكويتي البارز وعضو السابق ، من أبرز معارضي سياسات النظام السعودي منذ صعود ابن سلمان لسدة الحكم ودائما ما ينتقد سياسات ولي العهد المتهورة خاصة بعد تحالفه مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد قائد “مخطط الخراب” للمنطقة العربية.

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