السعودي محمد آل الشيخ يتطاول على ناصر الدويلة.. وهذا ما قاله عن قطر وغزو الكويت

استمرارا لمسلسل مهاجمة وشيطنة جميع منتقدي سياسات السعودية من قبل ذباب وأذرع ولي العهد محمد بن سلمان، خرج الكاتب السعودي محمد آل الشيخ يتطاول على السياسي الكويتي البارز ناصر الدويلة ويسبه بسبب تغريداته المنتقدة لسياسات آل سعود.

وفي تغريدة تكشف الانحدار الأخلاقي لدى أذرع ابن سلمان الإعلامية، دون “آل الشيخ” ما نصه:”الدويلة ناصر والدويلة قطر يشتركان في الاسم والمحتدى، وفي الجبن والخوف اذا جاءت اوقات الشجاعة والاقدام”

الدويلة ناصر والدويلة قطر يشتركان في الاسم والمحتدى، وفي الجبن والخوف اذا جاءت اوقات الشجاعة والاقدام، وتصرفات الدويلة هذه او تلك في غزو الكويت تثبت ما اقول .. — محمد آل الشيخ 🇸🇦 (@alshaikhmhmd) May 18, 2019

وتابع مزاعمه في تغريدته التي رصدتها (وطن) وربط فيها السياسي الكويتي بقطر مشيرا لغزو الكويت:”وتصرفات الدويلة هذه او تلك في غزو الكويت تثبت ما اقول”

ويستخدم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، جيشا جرار من الذباب والمغردين والكتاب أمثال محمد آل الشيخ وغيره لمهاجمة خصومه وشيطنتهم فضلا عن الترويج لسياساته المتهورة التي أشعلت الخليج نارا.

والسياسي الكويتي البارز وعضو مجلس الأمة السابق ناصر الدويلة، من أبرز معارضي سياسات النظام السعودي منذ صعود ابن سلمان لسدة الحكم ودائما ما ينتقد سياسات ولي العهد المتهورة خاصة بعد تحالفه مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد قائد “مخطط الخراب” للمنطقة العربية.